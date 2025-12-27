Crnadak o raskolu unutar režima u RS-u: Šta je Stevandić rekao Vulić?

Igor Crnadak, potpredsjednik PDP-a i šef Kluba poslanika ove stranke u Narodnoj skupštini RS-a, za Oslobođenje govori o završenim i o izborima koji slijede

I dalje nemamo predsjednika Republike Srpske, a krivac za to su ogromne i do sada nezabilježene mahinacije i prevare u izbornom procesu koje su masovne i koje su potpuno zaprljale ove izbore. Posljednja odluka Centralne izborne komisije BiH da se izbori moraju ponoviti na 136 mjesta to potvrđuje. Teško da ćemo imati konačne rezultate prije kraja februara ili čak možda u martu.

Država u državi

Ovo za Oslobođenje kaže potpredsjednik PDP-a i šef Kluba poslanika ove stranke u Narodnoj skupštini RS-a Igor Crnadak, koji i dalje ne želi da bude dio Stanivukovićevog pokreta Sigurna Srpska. Crnadak za naše novine govori o izborima, o poskupljenju struje, ali i o odnosima unutar opozicije. Smatra i da građevinski haos u Banjoj Luci mora dobiti jasan odgovor, jer nezadovoljstvo ljudi u Rosuljama ili na Starčevici jeste realno, nije fingirano i nema političku pozadinu.

Kakve su šanse da izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima budu ponovljeni?

– Bilo je veoma mučno gledati posljednju sjednicu CIK-a na kojoj su predstavljene utvrđene prevare, manipulacije i falsifikati u korist Siniše Karana. Građani moraju imati strpljenja i moraju dati sve od sebe da se na pošten način završi ovaj izborni proces.Mnogo bi bilo poštenije i čistije da su izbori u Laktašima, Doboju i Zvorniku u potpunosti poništeni, s obzirom na to šta se sve tamo dešavalo, ali i ovo je velika i važna odluka CIK-a- smatra Crnadak.

Premijer Republike Srpske Savo Minić je prije izbora tvrdio da neće biti poskupljenja struje. Poslije izbora poskupljenje struje je neminovno. Kako to komentarišete?

– Mislim da je Minić iskreno tada dao tu izjavu, ali da je pritisak bio prevelik. Jednostavno ga je ta ekipa, koja je iz svojih razloga željela veće cijene, nadvladala i on nije imao snage da se odupre. To sada postaje i njegov teret. Najveći problem je što je poskupljenje struje uvijek samo uvod u poskupljenja svih drugih roba i usluga i to nas čeka u narednom periodu.

Međutim, mora se znati da je već duže vrijeme totalni nered u Elektroprivredi RS-a. Katastrofalni poslovni rezultati, izgubljene arbitraže, promašene investicije – sve to govori u kakvom je stanju ovo preduzeće. To je jedna ekipa koja je država u državi. Morali bi biti smijenjeni što prije, ali to se očigledno neće desiti sve dok ova vlast ne ode- istako je.

Da li je budžet predsjednika RS-a povećan na 80 miliona KM samo zbog toga što je pred nama izborna godina?

– I to je sigurno jedan od razloga, jer je SNSD doktorirao zloupotrebu budžetskih sredstava u korist svojih kandidata i svoje kampanje. Međutim, znajući njihov način razmišljanja i bahatost, oni su takođe željeli da demonstriraju nekakvu moć, uz poruku: Džaba galamite, evo sad ćemo vama u inat podići budžet sa 77 na 80 miliona, jer nam se može! Ali, ta drskost, u kombinaciji sa skresanim krilima Milorada Dodika, sve veći broj afera i strašan pad rejtinga nakon sjednice NSRS-a od 18. oktobra, kada su poništili sve svoje antiustavne i konfliktne zakone, dovodi SNSD u putanju slobodnog pada koji oni ne mogu zaustaviti- naglasio je Crnadak

Vijadukt, Serdarov, RiTE Ugljevik… I dalje nema odgovora na sva ova pitanja. Zašto?

– Zato što je vladajuća koalicija zaštitni politički kišobran i za ove i za mnoge druge afere. Vijadukt je čist slučaj: neko je odgovoran što je Republika Srpska ostala bez 120 miliona KM. Uporno ponavljam da se ne trebamo baviti međusobnim optužbama i da trebamo zajedno, vlast i opozicija, zahtijevati od pravosuđa RS-a da to procesuira i da saopšti javnosti ko mora u zatvor i ko će nadoknaditi štetu Republici Srpskoj.

Sve oko ovih afera može biti za diskusiju, osim toga da niko ne bude kriv. Neko mora odgovarati. Ali, SNSD to odbija, jer su oni koji su počinili krivična djela njegovi štićenici i zato ih čuvaju do zadnjeg momenta- rekao je Crnadak.

