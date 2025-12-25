Najopasniji granični prelaz u Evropi nalazi se između BiH i Crne Gore: Oronuli drveni most je decenijama na lošem glasu

Zamislite da putujete Evropom, krećete se prema granici između dvije države, vijugava cesta sve je lošija i odjednom kreće prašnjavi makadam.

Iza jedne od krivina dolazite do starog drvenog mosta koji izgleda kao da jedva podnosi težinu pješaka. Upravo je taj most granični prelaz i preko njega ćete proći automobilom, ali to je put kojim prolaze i puno teži autobusi puni ljudi.

Zvuči kao priča s drugog kraja svijeta, iz neke nerazvijene zemlje, ali takav prelaz postoji i već je više puta prozvan jednim od najopasnijih u Evropi, ako ne po statistici, onda bar po osjećaju koji putnici imaju dok preko njega prelaze. To je granični prelaz Šćepan Polje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a most prelazi preko kanjona rijeke Tare, navodi Putni kofer.

Ljudi su komentarisali kako jednako izgleda već godinama i da se u njega, kao ni prilaznu infrastrukturu, ništa ne ulaže. Što je najluđe, granični prijelaz Šćepan Polje najbrža je ruta između dva glavna grada, Sarajeva i Podgorice, pa preko mosta prelazi i dio međunarodnih autobusnih linija. Iako neki mediji spominju i brojne nesreće koje su se na ovom dijelu ceste dogodile, o njima nema objavljenih podataka.

Ako je vjerovati najavama, ovaj dotrajali prijelaz u okruženju prekrasne prirode mogao bi uskoro dočekati bolje dane. U toku je odabir izvođača radova nakon kojeg će se krenuti u izgradnju novog mosta. Novi će most biti dug oko 165 metara i širok više od 11 metra i treba bi potpuno zamijeniti sadašnju nesigurnu konstrukciju.

Poseban izazov predstavlja pristupna cesta na bosanskohercegovačkoj strani, na relaciji Foča-Šćepan Polje, koja je godinama među najopasnijim i najopterećenijim dionicama u zemlji.

Granični prelaz Šćepan polje već je godinama na lošem glasu i većina ga ljudi, koji poznaju situaciju, izbjegava u širokom luku, makar to značilo da moraju voziti kilometrima do obilaznog pravca.

Dotrajali most od drvenih dasaka koje djeluju trulo, hrđave metalne konstrukcije, postao je u nekom trenutku i hit na društvenim mrežama.

Facebook komentari