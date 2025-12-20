Amerikanci izveli silovite zračne udare na Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države izvele su u petak snažan vojni udar na teritoriji Sirije, gađajući više lokacija koje je američka vojska dovela u vezu s Islamskom državom, prenosi CNN.Napad predstavlja odgovor na nedavni oružani incident u kojem su stradala dva američka vojnika, potvrdila su dvojica američkih zvaničnika. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset (Pete Hegseth) ubrzo je potvrdio da je operacija, nazvana „Hawkeye“, imala za cilj uništavanje boraca, oružanih skladišta i infrastrukture Islamske države.

Prema navodima američkih zvaničnika koje citira CBS, tokom akcije su korišteni borbeni avioni, jurišni helikopteri i artiljerija, a u napadima su učestvovali i avioni koji su djelovali iz Jordana, objavio je BBC. Meta udara bili su ciljevi u centralnom dijelu Sirije.

Kasno u petak, Hegset je na društvenoj mreži X poručio da ova akcija ne označava početak rata, već čin osvete. Naglasio je da Sjedinjene Američke Države, pod vodstvom predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), nikada neće oklijevati kada je riječ o zaštiti vlastitog naroda.

U objavi je naveo da će svako ko napadne Amerikance, bez obzira na mjesto u svijetu, živjeti s uvjerenjem da će ga Sjedinjene Američke Države pronaći i nemilosrdno eliminirati. Dodao je da su tokom ove operacije američke snage „lovile i ubijale neprijatelje“ te da će s takvim djelovanjem nastaviti.Vojna akcija uslijedila je nakon što je Tramp ranije obećao snažan odgovor na napade koji su se dogodili prethodnog vikenda u Siriji, a za koje se sumnja da ih je izveo pripadnik Islamske države.

Jedan američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, opisao je ove udare kao odgovor velikih Podsjetimo, prošle subote u Siriji su ubijena dvojica američkih vojnika, kao i civilni prevodilac, u napadu koji je, prema sumnjama, izveo pripadnik Islamske države. Meta napada bio je konvoj američkih i sirijskih snaga, nakon čega je napadač likvidiran, saopćila je tada američka vojska,pise Avaz

Ovaj incident dogodio se mjesec dana nakon što je Sirija objavila da je potpisala sporazum o političkoj saradnji s koalicijom predvođenom Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv Islamske države. Taj potez poklopio se s posjetom sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare (Ahmed al-Sharaa) Bijeloj kući. Prema ranijim informacijama koje je Reuters dobio od tri lokalna zvaničnika, napadač je bio pripadnik sirijskih sigurnosnih snaga.

Facebook komentari