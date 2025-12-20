Dodik: Ovo je bila dobra nedjelja za RS

Lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se danas na X-u poručivši kako je ovo bila dobra sedmica za RS.

– Srđan Jolić, učenik Elektrotehničke škole u Banjoj Luci, osvojio je drugo mjesto na takmičenju u Rusiji u konkurenciji 287 učesnika. Mladi plivač Vanja Kvočka bio je prvi u trci na 200 metara na Otvorenom prvenstvu Holandije. U Srpskoj je rođeno 120 beba – naveo je Dodik na X-u.

Naveo je da su otvorene i nove prostorije vrtića u Mrkonjić Gradu.

Dodao je da su isplaćena socijalna davanja i naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

– Usvojen je budžet za narednu godinu, koji će omogućiti značajno poboljšanje materijalnog statusa boračke populacije i povećanje plata u prosvjeti i državnoj upravi. Sve to zajedno govori jednu stvar: Republika Srpska živi, raste i ima budućnost. Dok imamo ovakvu djecu i ovakve ljude i snagu da brinemo jedni o drugima – imamo razloga za vjeru i ponos – zaključio je Dodik u svojoj objavi.

