Ice Spice na premijeru dječijeg filma stigla u prozirnoj čipkanoj haljini: Dobila niz kritika

Američka reperica Ice Spice na premijeri novog filma “The SpongeBob: Search for SquarePants” pojavila se u neobičnom modnom izdanju.

Naime, ona se za ovu priliku odlučila za provokativno modno izdanje, a prema brojnim komentarima na društvenim mrežama, njeno izdanje bilo je neprimjereno za dječiji događaj.

Ice Spice je na crveni tepih stigla u providnoj bijeloj haljini sa čipkom na pojedinim dijelovima, koja je otkrivala i njeno donje rublje.

In her Sponge era. 🧽 @icespice makes a splash at the NY Special Screening of #SpongeBobMovie – only in theatres FRIDAY. pic.twitter.com/R0c0LZ4n6G — The SpongeBob Movie: Search for SquarePants (@SpongeBobMovie) December 18, 2025

Američka reperica Ice Spice pojavila se na događaju u izdanju koje je privuklo veliku pažnju. Nosila je haljinu koja je naglašavala dekolte, dok je kombinaciju upotpunila srebrnim lančićem s križem. Kosu je stilizirala u lagane valove, a make-up je bio nenametljiv i sveden, u skladu s idejom da modni fokus ostane na samoj haljini.

Ubrzo nakon pojavljivanja uslijedile su brojne reakcije na društvenoj mreži X, gdje su se korisnici kritički osvrnuli na njen izbor odjeće. Dio komentara doveo je u pitanje primjerenost outfita, uz poruke poput: „Trebala bi pokazati više poštovanja“, „Zašto je izabrala baš ovu kombinaciju?“ i „Ovo više liči na donje rublje nego na haljinu“.

Inače, Ice Spice je nedavno uključena u novi filmski projekat u kojem posuđuje glas jednom od sporednih likova, a za potrebe soundtracka snimila je i pjesmu pod nazivom “Big Guy”.

