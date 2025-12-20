​Tiramisu sa pistacijama predstavlja luksuznu varijantu klasičnog italijanskog deserta koja spaja bogatstvo pistacija sa mekanim slojevima piškota natopljenih espresso kafom. Ovaj desert ne samo da izgleda impresivno na svakoj trpezi, već je i jednostavan za pripremu, bez pečenja, što ga čini idealnim za sve prilike – od porodičnih okupljanja do svečanih večera.

Kremasta pistachio pasta daje bogat i aromatičan ukus, dok šlag i krem sir čine smjesu vazdušastom i neodoljivom. Natopljeni piškoti upijaju espresso i liker, čineći svaki zalogaj savršenom kombinacijom tekstura i ukusa.

Vrijeme pripreme je 25 minuta (+ hlađenje dva sata).

Sastojci:

150 g pistacija (sirovih ili pečenih, po želji)

3 kašike šlaga ili 1/3 šolje pavlake

250 g krem sira ili maskarponea

200 ml slatke pavlake

2 kašike šećera u prahu

200 g piškota

2 šolje jake espresso kafe

2 kašike likera po želji (irskog krema, pistaćio likera ili kafe).

Dekoracija:

mljevene pistacije

Priprema:

Pistacije stavite u sjeckalicu i sameljite dok ne dobijete fini prah, odvojite malu količinu za dekoraciju. Preostale pistacije pomiješajte sa tri kašike pavlake i blendajte dok ne dobijete glatku pastu. U velikoj činiji umutite krem sir dok ne postane kremast, dodajte pistaćio pastu i vanilu i kratko mutite.

Zatim dodajte šećer u prahu i šolju slatke pavlake, miješajte dok smjesa ne postane homogena. U drugoj činiji umutite preostalu pavlaku u čvrst šlag i pažljivo je umiješajte u pistaćio kremu dok smjesa ne postane vazdušasta i kremasta.

Pripremite espreso i ostavite ga da se malo ohladi, zatim po želji dodajte liker. Piškote natopite u espresso i rasporedite prvi sloj u posudu ili pojedinačne čaše.

Preko piškota rasporedite trećinu pistaćio kreme i pospite dijelom mljevenih pistacija. Ponavljajte slojeve dok ne potrošite sve sastojke, završavajući slojem kreme.

Posljednji sloj pospite ostatkom mljevenih pistacija.

Tiramisu sa pistacijama stavite u frižider najmanje jedan sat, idealno preko noći, da se slojevi sjedine i okusi prožmu. Prije serviranja, desert možete dodatno dekorisati cijelim ili krupno sjeckanim pistacijama, a potom uživajte u svakom zalogaju kremaste i bogate kombinacije espresso natopljenih piškota i aromatičnih pistacija.

