Dionice Oraclea rasle nakon što se kompanija pridružila grupi koja će upravljati TikTokom u SAD-u

Dionice Oraclea skočile su za sedam posto u petak nakon što se ova kompanija, koja se bavi cloud uslugama, pridružila grupi investitora koji bi trebali preuzeti vodeću ulogu u upravljanju TikTokovim poslovanjem u SAD-u.

U internom memorandumu upućenom zaposlenicima u četvrtak, izvršni direktor TikToka Shou Zi Chew naveo je da će američka jedinica ove društvene mreže biti vođena kroz zajedničko preduzeće u kojem učestvuju Oracle, Silver Lake i investicijski fond MGX sa sjedištem u Abu Dhabiju. Očekuje se da će posao biti zaključen 22. januara.

Sporazum sprečava zabranu ove izuzetno popularne platforme, nakon što je u SAD-u potpisan zakon kojim se zahtijeva izdvajanje američkog dijela kompanije zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Oracleovi cloud data-centri također će biti zaduženi za pohranu osjetljivih podataka korisnika iz SAD-a.

Analitičari Evercore ISI-ja su u bilješci klijentima u petak ovu vijest opisali kao “lijepu pobjedu” za Oracle, uz potencijal za dodatni rast.

“Vjerujemo da nedavni pad cijene dionica predstavlja zanimljivu ulaznu tačku za investitore koji mogu imati horizont od šest do 12 mjeseci”, naveli su analitičari.

Dogovor dolazi na kraju, kako navode analitičari, haotične 2025. godine za Oracle, uz snažan pad vrijednosti dionica posljednjih mjeseci zbog zabrinutosti oko velikih ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju.

Ranije ove sedmice, dionice su dodatno pale nakon izvještaja da su pregovori o datacentarskom poslu vrijednom 10 milijardi dolara s kompanijom Blue Owl Capital zapali u ćorsokak. To je dodatno pojačalo strahove u vezi s obimnim i potencijalno rizičnim planovima finansiranja izgradnje AI data-centara.

Dionice Oraclea su od početka godine u plusu oko osam posto, ali su u posljednjih mjesec dana pale za više od 20 posto.

Predsjednik Donald Trump je u više navrata produžavao rok za postizanje dogovora te je u septembru potpisao izvršnu uredbu kojom je odobren potencijalni plan prema kojem bi kineski ByteDance morao izvršiti divestiranje.

Prema memorandumu, Oracle će imati zadatak da nadzire i potvrdi da TikTok poštuje “dogovorene uslove nacionalne sigurnosti”.

Kina zasad nije zvanično potvrdila investicijski dogovor, ali izvještaji kineskih državnih medija sugerišu da će on ipak biti realiziran, navela je dopisnica CNBC-ja Eunice Yoon. Državni mediji su prenijeli i izjave profesora bliskog Pekingu, koji je kazao da je sporazum u skladu s kineskim zakonima te da “ne predstavlja prodaju algoritma”.

