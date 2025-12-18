Minimalna plata u FBiH bi mogla rasti 2,7 posto, odluka iduće sedmice

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić rekao je da su usaglasili stav vezan za minimalnu platu u 2026. godini na način da se utvrdi u skladu s metodologijom iz 2022. godine.

Još nisu pristigli podaci na osnovu kojih se vrši obračun te će u narednim danima Vlada FBiH utvrditi najnižu platu i saopćiti odluku.

“Zajednički smo zaključili da je ovo najbolje rješenje”, kaže Čengić.

Od 1. januara 2026. godine se uvodi novi iznos maksimalnih dnevnica te je predoženo da se iznos poveća sa 25 KM na 45 KM.

Zamjenik premijera i federalni ministar finansija Toni Kraljević je kazao da je postignut sporazum između sindikata, poslodavaca i Vlade FBiH.

Kada je riječ o metodologiji o izračunu minimalne plate ona će uključiti dva parametra, do kojih je jedan rast potrošačkih cijena.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSS BiH) Samir Kurtović kazao je da je značajno da se Uredba o metodologiji definiše da mora doći do povećanja plata.

“Danas smo donijeli zaključak da ćemo mi kao Savez predložiti novi Kolektivni ugovor kojim ćemo definisati prva radnika”, kazao je Kurtović.

Kraljević je objasnio da se zapravo u iznos povećanja uračunava rast potrošačkih cijena (50%) te rast bruto društvenog proizvoda (50%) te će na osnovu toga biti poznato za koliko će minimalna plata biti veća. To bi, prema sadašnjim podacima, moglo biti za 2,7 posto viš, prenosi Klix.

