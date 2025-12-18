Otkriven još jedan lobista za RS: Dodik mu plaćao 100.000 dolara mjesečno, u SAD osuđen

Penzionisani američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost Michael Flynn, koji je ranije priznao da je tajno radio u korist strane vlade, bio je angažovan kao konsultant Republike Srpske za 100.000 dolara mjesečno, pokazuju podaci američkog Ministarstva pravde, piše Detektor.

U dva javna dokumenta registra FARA o mjesečnim lobiranjima navodi se da je Flynn za Republiku Srpsku bio konsultant i lobirao za ovaj entitet te provodio medijsku i kampanju promoviranja te kontaktirao urede kongresmena da promoviše jače veze između Republike Srpske i SAD-a.

Utjecajni dnevni list Washington Post u svom današnjem tekstu je opisao kako je Flynn angažovan kao konsultant za Republiku Srpsku, osam godina nakon što je priznao da je tajno radio u korist turske vlade. On se pridružuje Rodu Blagojevichu, bivšem demokratskom guverneru Illinoisa koji je završio u zatvoru zbog korupcije, kao druga osoba koju je Trump pomilovao a koja radi u ime RS-a.

Detektor je ranije pisao kako se Dodik hvalio podrškom američkog političara Blagojevicha. Oni su se ove godine sastali u Banoj Luci, gdje je Blagojevich predstavljen kao prijatelj Republike Srpske.

Prema pisanju Washington Posta, Flynn je za mjesec dana svojih usluga plaćen 100.000 dolara. Njegov posao je, prema zakonom obaveznim prijavama o stranom lobiranju objavljenim ove sedmice na stranici Ministarstva pravde SAD-a, uključivao “strateške savjete i konsultacije”, “analizu i istraživanje” te “ostvarivanje kontakata”.

Prema Washington Postu, Blagojević i Flynn nastojali su ukinuti sankcije iz Bidenove ere tadašnjem lideru RS-a Miloradu Dodiku, uvedene zbog optužbi za korupciju i podrivanje mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Administracija predsjednika Trumpa ukinula je sankcije u oktobru – ali tek nakon što je Dodik odstupio s funkcije nakon presude Suda Bosne i Hercegovine.

Flynn nije odgovorio na upite novinara Washington Posta.

– On i ja smo bili žrtve politizovanih tužilaca koji su zloupotrijebili svoju moć i kriminalizovali stvari koje nisu krivična djela – rekao je Blagojevich o Flynnu u intervjuu za Washington Post u srijedu.

– I isto se desilo – i još se dešava – predsjedniku Srpske, predsjedniku Dodiku – dodao je.

Blagojevich je rekao da je Flynn pomogao u podizanju svijesti o problemima u RS-u putem društvenih mreža te pružao savjete o tome s kim razgovarati “kako bi se postigao dobar rezultat za Vladu Srpske”.

– On ima vrlo dobro razumijevanje ko su važni ljudi s kojima treba razgovarati o pitanjima koja se tiču tog dijela svijeta – rekao je Blagojevich.

Za šta je osuđen, pa pomilovan Flynn

Trumpova administracija je, prema Blagojevichu, vidjela “priliku da se stabilizuje region, koji je historijski veoma opasno mjesto, gdje izbijaju ratovi, ali i, znate, da se napravi reset američke politike u Bosni”.

Trump je pomilovao Flynna krajem 2020. godine, okončavši jedan od najpraćenijih sudskih postupaka proizašlih iz istrage o Rusiji, izvijestio je Washington Post. Flynn je priznao krivicu za laganje FBI-u o svojim kontaktima s ruskim ambasadorom, a potom je pokušao povući to priznanje prije nego što je Ministarstvo pravde zatražilo odbacivanje optužbi.

Kao dio priznanja krivice, Flynn je sudu rekao da je djelovao kao strani agent turske vlade dok je radio kao konsultant tokom predsjedničke kampanje 2016. godine. Priznao je da je lažno popunio dokumente Ministarstvu pravde navodeći da nije znao da će Turska imati koristi od tog rada. Flynn je kasnije negirao da je svjesno davao lažne izjave o svom radu za Tursku.

Pojašnjeno je da, uz odgovarajuće prijave, Flynn zakonski smije lobirati u ime stranih vlada. Od pomilovanja, putovao je širom zemlje tvrdeći, bez dokaza, da je Trump pobijedio na izborima 2020. godine i zagovarajući hrišćansko-nacionalističke ideje. Prošle godine je na društvenoj mreži X najavio da će se kandidovati za predsjednika 2028. godine ako se bivši potpredsjednik Mike Pence kandiduje.

U martu je Trump imenovao Flynna u Odbor posjetilaca Američke vojne akademije; nekoliko mjeseci kasnije, predsjednik je na Truth Socialu podržao Flynnovu knjigu.

Šta je Flynn objavljivao na društvenim mrežama vezano za BiH

U tekstu Washington Post navodi da se lideri u Republici Srpskoj često pozivaju na svoj hrišćanski identitet kako bi opravdali nezavisnost od Bošnjaka – argument koji je Flynn više puta ponavljao na Telegramu.

– Globalisti mrze HRIŠĆANE i mrze svakoga ko se zalaže za svoj narod u vidu populizma ili nacionalizma – napisao je Flynn 8. augusta. “Oni najviše mrze #MAGA.”

Nekoliko dana kasnije, Flynn je počeo raditi kao konsultant za RS.

U augustu je firma “Resilient Patriotic LLC” dobila 100.000 dolara kao “konsultantsku naknadu” za Flynnov rad u ime Republike Srpske, pokazuju prijave. Flynn je menadžer slično nazvane firme “Resilient Patriot LLC”, prema poslovnim registrima, navodi Washington Post.

Flynn je konsultant u Blagojevichevoj firmi “RRB Strategies”, koja je u martu od RS-a primila 625.000 dolara, navodi se u prijavama.

Obrasci u čijem je posjedu Washington Post pokazuju da je od aprila firma objavljivala komentare u desničarskim medijima kako bi podigla svijest o “problemima s kojima se suočava” Republika Srpska. Također se sastajala sa senatorima Marshom Blackburn, republikankom iz Tennesseeja i Berniejem Morenom, republikancem iz Ohija, kao i sa osobljem State Departmenta.

– Globalisti protiv popularnog, pronacionalističkog lidera koji vjeruje u volju svog naroda i poštuje je – napisao je Flynn na mreži X 18. augusta, nekoliko dana nakon što je započeo rad za Republiku Srpsku.

