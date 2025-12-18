Sladić objavio zabrinjavajuće podatke: Počet ćemo sve više masovno obolijevati

Iza Sarajeva su se našli pakistanski Lahore s indeksom 297 i indijski Delhi s 284, pokazuju podaci globalnih mjerenja kvaliteta zraka.

Na alarmantno stanje reagovao je bh. meteorolog Nedim Sladić, koji je na svom Facebook profilu istakao da se više ne želi baviti političkim i etničkim podjelama, već isključivo pitanjima zaštite okoliša i zdravlja građana.

„U ovom trenutku nadalje ne interesuju me više ni međuetnička prepucavanja, niti zveckanja oružjem, niti bilo šta slično. Ko stavi jeftinu i pristupačnu zelenu energiju, okolišne probleme i klimu u prvi plan – taj će dobiti moje povjerenje“, poručio je Sladić.

Dodao je da nezdrava sredina direktno ugrožava zdravlje svih stanovnika Sarajeva:

„Cijene će svakako rasti, mi ćemo se nekako snaći. Ali zagađenje će rasti još više, a mi ćemo samo sve češće obolijevati u sve nezdravijoj sredini“, zaključio je.

Zrak opasan po zdravlje

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (ZZJZKS), indeks kvaliteta zraka na većini mjernih stanica nalazi se u kategorijama „veoma zagađen“ i „izuzetno zagađen“, što predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje stanovništva.

Najnepovoljnija situacija zabilježena je na Ilidži, u Novom Gradu (Saraj Polje i Otoka), te u Vogošći i Hadžićima, gdje se vrijednosti lebdećih čestica (PM2.5 i PM10) višestruko premašuju dozvoljene granice.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna izloženost ovakvom zraku povećava rizik od bolesti respiratornog i kardiovaskularnog sistema, te da se građanima, posebno djeci, starijima i hroničnim bolesnicima, preporučuje ograničeno kretanje na otvorenom.

