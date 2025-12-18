Predstavnički dom i Dom naroda PSBiH naredne sedmice o prijedlozima zakona o VSTV-u i Sudu BiH

Radi se o Prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje su predložili poslanici opozicionih stranaka iz RS-a: Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Navedene zakone poslanici bi trebali razmatrati u prvom čitanju (principi), po skraćenom postupku.

Predstavnički dom na posljednjoj sjednici nije prihvatio zahtjev predlagača da se ovi zakonski prijedlozi razmatraju po hitnom postupku, što znači bez mogućnosti ulaganja amandmana.

Predlagači su naveli da su pripremili sveobuhvatan nacrt zakona o VSTV-u, „koji rješava sva pitanja u skladu sa preporukama koje je ranije utvrdila Venecijanska komisija, Pribe izvještaj, Greco preporuke i Izvještaji o BiH“.

U obrazloženju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH naveli su potrebu hitnog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i relevantnim evropskim standardima u oblasti nezavisnosti, efikasnosti i funkcionalnosti pravosuđa.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović danas je sazvao hitnu sjednicu Doma naroda PSBiH za utorak, 23. decembra, na kojoj bi također trebala biti razmatrana dva “evropska zakona” – Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Predlagači ovih zakona su članovi Kolegija Doma naroda: Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić.

Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju (principi), po skraćenom postupku.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je danas izjavio novinarima da će delegati razmatrati onu verziju koju Vijeće ministara BiH nije prihvatilo, a predložilo je Ministarstvo pravde BiH, “jer struka kaže da je ona najbliže dobrom rješenju”.

Facebook komentari