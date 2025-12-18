Edin Džeko dobija novu ponudu i napušta Fiorentinu?

Svaki dan donosi novu priču o budućnosti Edina Džeke (39), a najnovije informacije stižu iz Italije.

Corriere dello Sport piše da je Cagliari postao novi klub zainteresovan za usluge bh. napadača, koji je već neko vrijeme u fokusu tržišta Serije A.

Razlog interesa je jasan. Cagliari je ostao gotovo bez napadačkih rješenja. Andrea Belotti je od septembra van terena zbog povrede ligamenata i za njega je sezona završena, dok je krilni napadač Felici također teže povrijeđen.

Trener Fabio Pisacane na raspolaganju praktično ima samo Esposita i Borrellija, koji su zajedno postigli svega šest golova u ligi.

Ranije je Gazzetta dello Sport objavila da je Fiorentina spremna pustiti Džeku već u januaru u slučaju dobre ponude, dok je Tuttomercato naveo da je Dijamant možda i najbliži prelasku u Genou, gdje je trener njegov prijatelj i bivši saigrač Daniele De Rossi.

Na tabeli su Cagliari (15.) i Genoa (16.) bodovno izjednačeni, dok je Fiorentina u ozbiljnoj krizi i bez ijedne pobjede u dosadašnjem dijelu sezone.

