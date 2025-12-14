Vozaču iz BiH izgorio šleper sa natovarenim luksuznim automobilima

Na njemačkom autoputu A8 kod Irschenberga dogodila se nesreća prilikom koje je u potpunosti izgorio šleper za čijim volanom je bio vozač iz Bosne i Hercegovine.

Kako prenose njemački mediji, riječ je o dionici autoputa prema Salzburgu, a incident se desio u blizini izlaza za Irschenberg.

Šleper je bio natovaren sa šest novih vozila marke Mercedes, a zapalio se iz još neutvrđenih razloga.

Vozač, 47-godišnjak iz Bosne i Hercegovine, na vrijeme je primijetio dim i uspio je da sigurno napusti vozilo. Sklonio se na sigurno i ostao je nepovrijeđen.

Vatrogasne jedinice iz Irschenberga i Miesbacha odmah su alarmirane i započele su obimne mjere gašenja,pišu Vijesti

Zbog požara, kao i neophodnih radova na uklanjanju i čišćenju, A8 u pravcu Salzburga jedno vrijeme je bio u potpunosti zatvoren. To je dovelo do višekilometarskog zastoja, koji se protezao sve do priključka Holzkirchen.

Mediji prenose da su vozila, koja su se nalazila na transporteru, potpuno uništena u požaru. Podaci o visini štete za sada nisu dostupni. Nakon završetka gašenja i složenih radova na uklanjanju, autoput u pravcu Salzburga ponovo je otvoren oko 12:10 sati.

