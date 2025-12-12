Nikšić otkrio detalje: Evo koliko bi mogla porasti minimalna plaća i penzija

Poruka upućena v.d. direktoru FUP-a pokrenula je tzv aferu “Spengavanje”. Mišljenja javnosti oko ove afere su podijeljena, dok jedni smatraju da nema ništa sporno u poruci premijera, drugi su mišljenja da se radilo o trgovini utjecajem. Kratko se osvrnuvši na ono što u javnosti dominira, o tzv tajnoj prepisci premijera, Nikšić to demantira, i navodi kako je već javnost o svemu tome ranije obavijestio u medijskim nastupima (17 novembra), te podsjetio na zakonsku regalutivu, kako direktor FUP-a za svoj rad odgovara ministru i Vladi Federacije. Tvrdi da se namjerno zanemaruje zadnji dio poruke, gdje kaže, vidite šta su poslali iz kantona.

-Naravno da bi poruka, kada bi objavili ovu drugu poruku, a koju također imaju, bi ubila ovu priču. Jer tu vrlo precizno navodim kako sam dobio prijavu kako ljudi u HNK, u kantonalnoj upravi policije traže deset hiljada maraka. Dakle, konkretan čovjek traži deset hiljada maraka kako bi zaposlio policajca i dvadeset hiljada kako bi zaposlio mlađeg inspektora. Jedan čovjek nije imao, da da, dok je drugi imao i rekao hoćete li ovo provjeriti. Dakle, mislim da građani BiH, zaslužuju da se institucije bore protiv korupcije i kriminala svim raspoloživim sredstvima i da je konačno vrijeme da nakon silnih istraga neko za to i odgovara. Dakle, u ovoj poruci ne postoji ništa što bi bilo sporno i sad kad bi pisao, vjerovatno bi bio još brutalniji, još bezobrazniji, tražeći zaista da se izađe iz zone konfora i da se počne raditi konkretno.

I na kraju, da ništa od ovog svega nije. Ko to hoće da ušuti premijera Federacije BiH, da se ne smije tražiti od policije da se bori protiv kriminala i korupcije. Pri tome, niti sam koga nanišanio, niti koga zaštitio, niti smije biti zaštićenih od mene pa dalje u bilo kojoj ovoj strukturi – ističe Nikšić. Govoreći dalje o saradnicima kojima su određene mjere smatra da to potvrđuje kako nema zaštićenih.

-Siguran sam kako će se ovaj postupak završiti, da tu na kraju neće biti nikakvog djela, ali istraga je u toku i nemojte sad… Dakle, imao bih svašta nešto o tome reći, ali u ovom trenutku, zbog interesa i istrage, ću se suzdržati. Naravno, imat ću šta reći kao svjedoku u tom postupku, a kad prođe, onda možemo o otme javno, poručuje.

Budući da se u dijelu javnosti govori da se pokretanjem afere “Spengavanje” zapravo želio prikriti više milionski kriminal u preduzeću Autoceste Federacije BiH. Po nalogu POSKOK-a pripadnici federalne uprave policije izuzeli su određenu dokumentaciju. Sumnje su na zloupotrebu položaja i pranje novca. Kao nastavak ovog predmeta bila je akcija “Landfill”. Nikšić naglašava da se radi o akciji koja je pokrenuta po osnovu njegove prijave.

-Na osnovu podataka, koje sam dobio iz uprave JP Autoceste, bilo je bjelodano da su ljudi iz prethodne uprave promijenili trasu autoputa, da su onda otkupili tu trasu od ljudi, koji nisu znali, da sad treba da prolaze autoput za cijenu od nekih četrdesetak, pedesetak hiljada km. Onda ih za par mjeseci prodali sami sebi, tj Autocestama za osamsto hiljada maraka. Naravno, to je posao istraženih organa.

To je samo kap u moru što je utvrđeno tamo. Podsjetiću vas da su ljudi iz aktuelne uprave podnijeli četrnaest krivičnih prijava protiv svojih prethodnika. Podsjetiću vas, da postoji izvođači radova koji su kad su razgovarali sa aktuelnom upravom, priznali da su u dogovoru sa prethodnom upravom, napuhali cijene i vratili pet i po miliona eura i uplatili u budžet. Možete misliti koliko su napuhane te cijene kad su pristali da sami vrate pet i po miliona eura. Ponavljam, niko ne može biti zaštićen od kriminala. Dakle, ni na koji način ne želim da amnestiram bilo koga, od mene pa nadalje. ono na čemu ćemo insistirati jeste upravo istraživanje kriminala – jasno poručuje premijer Nikšić.

Govoreći o temi koja zanima najstariju populaciju, odnosno penzionere, premijer Nikšić ističe da bi se predloženi model trebao naći pred federalnim zastupnicima do kraja godine. Novi model obračuna predviđa povećanje od 17 posto, s tim da kaže, zadržavaju pravo da Vlada interveniše u tom smislu, jer su u toku provjere o broju penzionera, visinama penzija, te novcu koji je potreban za tu isplatu.

Na pitanje kakvi su odnosi unutar Trojke, ističe kako svi koalicioni partneri daju doprinos stabilnosti Trojke te da je saradnja korektna. Kada je riječ o članovima koji su napustili OO SDP-a Novi Grad i prešli u SBiH, Nikšić kaže da je u Novom Gradu načelnik iz SBiH i možda je tim ljudima predugo bilo čekati da se vrati SDP, pa ostvaruju određene interese.

Odgovorno tvrdi i da podjela nema u SDP-u u ovom trenutku. „Ne mogu se sjetiti perioda da smo bili jedinstveni kao sada.“ Dodaje i kako je siguran da će SDP podržati Denisa Bećirovića za ponovnu kandidaturu za Predsjedništvo na Općim izborima. Nije izvjesno da će biti koalicije sa SDA.

Kao Tojka nastojat ćemo da budemo embrion koji će okupiti i druge političke partije za konstituiranje vlasti i nakon narednih Općih izbora u svim kantonima gdje to bude moguće, posebno u KS.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić tvrdi kako želja Sindikata da minimalna plaća bude 1200 do 1600 KM nije realna u ovom trenutku.

– Super je imati želje, svjestan sam da su to i potrebe, ali želim podsjetiti kako smo došli do ovoga što sada imamo. Mi smo se prošle godine odlučili na jednu šok terapiju, jer razgovori dotadašnjim nisu urodili plodom. Tada je bio strah poslodavaca, a sada kažu da je to bila odlična odluka Vlade. Pojavili su se i silni analitičari koji su govorili kako ćemo ostati bez 25.000 radnih mjesta, pa su čak organizirani i prosvjedi zbog povećanja minimalne plaće. Ove godine da bi kompenzirali to, preko 100 miliona KM je dato kao poticaj poslodavcima – rekao je Nikšić u intervjuu za TVSA te podsjetio i na dvije Uredbe o isplatama neoporezivog dijela

Podsjetio je da je minimalna plaća porasla sa 619 KM na 1000 KM te kako ne treba očekivati sada istu šok terapiju.

– Ići ćemo s povećanjem koliko to formula za usuglašavanje kaže. Ako bude 20, 30, 50 ili 100, koliko formula bude rekla da je realno. Moramo sačekati još neke statističke podatke – rekao je Nikšić. Također je govorio i o povećanju penzije

– Izmjene Zakona o MIO će se do kraja godine naći pred parlamentarcima. Trenutno na 1,2 zaposlenih imamo jednog penzionera. Najgore je krenuti u nešto pa da onda to ne možete izvršavati. Super bi bilo da udvostručimo mirovine, ali to nije realno. Idemo sa Zakonom prema Parlamentu, javnost će o svemu biti blagovremeno upoznata – rekao je Nikšić.

Dodao je da će učiniti sve da primanja budu redovita, te smatra da nije uredu svima linearno povećati, ali da to ne stoji u Zakonu.

