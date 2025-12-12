Monstruozni Jokić: Kingsi nisu znali šta da rade, cijela Amerika priča o tome šta je Srbin uspio za 29 minuta

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je bio glavna priča NBA večeri! U ubjedljivoj pobjedi Denver Nagetsa nad Sakramento Kingsima rezultatom 136:105, Jokić je pružio još jednu maestralnu partiju i malo mu je falilo da ostvari još jedna tripl-dabl!

Jokić je za samo 29 minuta ubacio 36 poena, uz 12 skokova i osam asistencija,a tripl-dabl mu je izmakao samo iz razloga što ga je trener Dejvid Adelman u nastavku odmarao. Kao i većinu startera.

Nagetsi su već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost zahvaljujući seriji 26:8, nakon čega domaći tim više nije uspeo da im ozbiljnije zapreti. Jokić je prvi dio utakmice završio sa 16 poena, četiri skoka, uz po jednu asistenciju i ukradenu loptu, šutirajući 6/7 iz igre.

U drugoj četvrtini, Jokić je dominirao i u skokovima, odlazeći na poluvreme sa 23 poena, sedam skokova i tri asistencije. Njegova sposobnost da kontroliše ritam igre i doprinese u svim aspektima bila je ključna za vođstvo Denvera.

Do kraja treće četvrtine, Jokić je već imao taj konačan učinak, uz dve ukradene lopte i izvanredan šut 14/16 iz igre. Ovaj monstruozni učinak još jednom je potvrdio njegov status kao igrača sa najviše utakmica u NBA istoriji sa najmanje 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz 80 odsto šuta iz igre.

Pored Jokića, istakao se i Pejton Votson sa 21 poenom, Jonas Valančijunas je dodao 15, dok je Džamal Marej upisao 11 poena i devet asistencija. Denver je ovom pobjedom stigao do četvrtog trijumfa zaredom i sada ima skor 18-6, čime je učvrstio drugo mesto na tabeli Zapadne konferencije.

Sakramento je nastupio bez povrijeđenih Domantasa Sabonisa, Denisa Šrudera i Zeka Levina, što je dodatno otežalo njihovu igru. Najefikasniji u poraženom timu bili su Monk sa 18 i Rasel Vestbruk sa 17 poena.

