OGLASIO SE ACA LUKAS NAKON OTKAZIVANJA KONCERTA: Pjevač bez dlake na jeziku “Negdje sam ovo očekivao, izvinjavam se publici…”

Objavljeno prije 53 minute

Aca Lukas na društvenoj mreži Instagram obratio se svojoj publici.

Aca Lukas imao je zakazan nastup u Banjaluci krajem decembra, ali je koncert otkazan.

Nakon vesti da publika ipak neće moži da uživa u njegovom pevanju, oglasio se pevač na društvenim mrežama.

“Očekivao sam”
Aca Lukas je u javnom obraćanju priznao da nije iznenađen zbog otkazivanja.

– Negde sam ovo očekivao, ali sam u dubini duše mislio da se ovo nećedesiti. Gospodin Dodik ne dozvoljava svojim građanima da uživaju u koncertu koji su platili. Postigao je kontra efekat jer je koncert rasprodat dvadeset i kusur dana pre. Efekat bi bio da je uspeo da me ocrni kako je hteo pa bi ljudi onda vraćali karte, rekli bi kakav ovaj Lukas – napisao je Vuksanović, pa dodao:

– Još jednom ću da se izvinim iako nemam za šta, ali ja ću se izviniti publici u Banjaluci i samo da im poručim: “Videćemo se brzo, ne sekirajte se – poručio je Lukas.

Oglašavanje organizatora
Organizatori su danas na zvaničnoj Instagram stranici objavili saopštenje,piše Kurir

– Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa. Svim posetiocima bit će refundiran celokupan iznos. Način i proceduru refundacije objavit ćemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije – napisali su na Instagram stranici kluba.

Ponudio da peva besplatno u Sarajevu
Podsetimo, Aca Lukas ponudio je da besplatno peva na javnom dočeku Nove godine u Sarajevu. On je naglasio da je njegova želja da taj novac bude namenjen u humanitarsne svrhe.

Na društvenim mrežama već danima kruži predlog da pevač zabavi sve na trgu u Sarajevu u najluđoj noći, a on je sada dao komentar na to.


