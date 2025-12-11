OGLASIO SE ACA LUKAS NAKON OTKAZIVANJA KONCERTA: Pjevač bez dlake na jeziku “Negdje sam ovo očekivao, izvinjavam se publici…”

Aca Lukas imao je zakazan nastup u Banjaluci krajem decembra, ali je koncert otkazan.

Nakon vesti da publika ipak neće moži da uživa u njegovom pevanju, oglasio se pevač na društvenim mrežama.

“Očekivao sam”

Aca Lukas je u javnom obraćanju priznao da nije iznenađen zbog otkazivanja.

– Negde sam ovo očekivao, ali sam u dubini duše mislio da se ovo nećedesiti. Gospodin Dodik ne dozvoljava svojim građanima da uživaju u koncertu koji su platili. Postigao je kontra efekat jer je koncert rasprodat dvadeset i kusur dana pre. Efekat bi bio da je uspeo da me ocrni kako je hteo pa bi ljudi onda vraćali karte, rekli bi kakav ovaj Lukas – napisao je Vuksanović, pa dodao:

– Još jednom ću da se izvinim iako nemam za šta, ali ja ću se izviniti publici u Banjaluci i samo da im poručim: “Videćemo se brzo, ne sekirajte se – poručio je Lukas.

Oglašavanje organizatora

Organizatori su danas na zvaničnoj Instagram stranici objavili saopštenje,piše Kurir

– Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa. Svim posetiocima bit će refundiran celokupan iznos. Način i proceduru refundacije objavit ćemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije – napisali su na Instagram stranici kluba.

Ponudio da peva besplatno u Sarajevu

Podsetimo, Aca Lukas ponudio je da besplatno peva na javnom dočeku Nove godine u Sarajevu. On je naglasio da je njegova želja da taj novac bude namenjen u humanitarsne svrhe.

Na društvenim mrežama već danima kruži predlog da pevač zabavi sve na trgu u Sarajevu u najluđoj noći, a on je sada dao komentar na to.

Facebook komentari