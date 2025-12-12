Nedostatak vitamina C vidi se čim otvorite oči: Ova dva simptoma ne smijete ignorirati

Ovaj vitamin važan je čimbenik inaktivacije slobodnih radikala koji nastaju reakcijama izmjene tvari i stvaranja energije u organizmu.

Vitamin C (askorbinska kiselina) antioksidans je i važan čimbenik imunosnih reakcija, sudjeluje u stvaranju kolagena nužnog u procesu izgradnje kostiju, zacjeljivanja rana i prijeloma, održavanja čvrstoće krvnih žila i dr.

Slobodni radikali uz to dospijevaju u organizam iz zagađenog okoliša, duhanskog dima i dr. I intenzivnim se mišićnim radom, kao što je slučaj kod sportaša rekreativaca i profesionalaca, u organizmu stvaraju slobodni radikali.

Oni oštećuju eritrocite pa je stoga važno antioksidativno djelovanje vitamina C koje pomaže očuvanje integriteta crvenih krvnih tjelešaca i sprečavanje anemije, prenosi Novi.

Potreba organizma za vitaminom C povećava se tijekom godina odrastanja i sazrijevanja čovjeka.

Ovo je slučaj i kod trudnica, dojilja i pušača. S obzirom na to da je vitamin C topljiv u vodi i njegov se višak izlučuje mokrenjem, predoziranje putem hrane je relativno rijetko.

Gdje se nalazi?

Vitamin C nalazi se u citrusima i njihovim sokovima, paprici, brokuli, kelju, prokulicama, kiselom kupusu, cvjetači, zelenoj salati, jagodama i dinji, rajčici, šparogama, prehrambenim proizvodima obogaćenim ovim vitaminom (npr. žitaricama za doručak) i dr. Sadržaj vitamina C u hrani smanjuje se njezinim dugotrajnim skladištenjem i kuhanjem.

Nedostatak vitamina C

Uravnotežena i raznolika prehrana osigurava dovoljnu količinu ovog nutrijenta. Nedostatak je prisutan kod ljudi kod kojih je uvelike ograničen unos voća i povrća.

Uz to se može javiti kod nekih zdravstvenih tegoba kada je lošija apsorpcija hranjivih tvari u probavnom sustavu.

Znak ozbiljnog manjka vitamina C je, u prvom redu, upala i krvarenje desni koje ćete primijetiti već ujutro dok perete zube, piše Živim.

Prisutni su i umor, bol u zglobovima, blijeda koža, učestale prehlade i glavobolje te lošije zacjeljivanje rana. Također se nerijetko pojavljuje depresija, gubitak zuba, anemija i dr.

Lijekovi i vitamin C

Vitamin C može utjecati na kemoterapiju i lijekove kojima se regulira koncentracija kolesterola u krvi. Potrebno je stoga u slučaju terapije ovim lijekovima razgovarati s liječnikom prije uzimanja suplemenata koji sadrže vitamin C.

