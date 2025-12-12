Kako prepoznati bolest crijeva na vrijeme: Ove simptome ne smijete ignorisati

Ove bolesti često počinju neprimjetno, a njihovi simptomi se lako zanemare. Jedan od prvih znakova može biti hroničan umor i opća slabost, čak i nakon odmora, jer tijelo troši mnogo energije boreći se s upalom, dok istovremeno dolazi do smanjene apsorpcije hranjivih materija.

Nenamjerni gubitak težine i smanjen apetit također mogu ukazivati na probleme u crijevima, dok blago povišena temperatura bez očiglednog razloga može signalizirati aktivnu fazu bolesti. Anemija se često javlja kod osoba s upalnim procesima u crijevima, a manifestuje se kroz blijedilo, iscrpljenost i otežano disanje pri fizičkom naporu.

Bolovi u zglobovima, poput koljena ili članaka, kožne promjene, bolne afte u ustima, noćno znojenje, pa čak i upale očiju s crvenilom i osjetljivošću na svjetlo, mogu biti dodatni znakovi bolesti.

Simptomi se često primijete i u samoj stolici to ne mora nužno biti krvavi proljev, već promjene u konzistenciji, učestalosti, pojava sluzi ili iznenadna hitnost pražnjenja.

Ponavljajuće probavne tegobe ne treba ignorisati. Pravovremena dijagnoza i medicinska kontrola mogu spriječiti komplikacije i značajno poboljšati kvalitet života, prenosi Klix.

