Za Muharemovića 11 miliona eura

Objavljeno prije 1 sat

Osim italijanskih timova, sada se u borbu za potpis bh. stopera uključio i Njukasl Junajted

Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović briljira u dresu Sasuola (Sassuolo), što je privuklo pažnju najvećih evropskih klubova. U borbu za njegov potpis ušao je i engleski velikan Njukasl Junajted (Newcastle United), koji aktivno traži pojačanje na stoperskoj poziciji.

Navodno, Svrake imaju spremnu konkretnu ponudu vrijednu oko 11 miliona eura, te žele završiti posao već u januarskom prelaznom roku. S obzirom na to koliko je interes za Muharemovića narastao, Sasuolu neće biti jednostavno odbiti takvu ponudu, pogotovo jer su ga prošlog ljeta platili svega tri miliona eura.

Juventus, Inter i Milan prate njegov razvoj, a Juventus ima i dodatnu prednost — 50% od naredne prodaje, što mu potencijalno spušta cijenu povratka. Interes su pokazali i Bolonja (Bologna) i nekoliko drugih klubova iz Serije A.


