Povećanje penzija za narednu godinu, ovo su iznosi

“Ja sam se trudio i ljudi iz Vlade su se trudili da komuniciraju odgovorno i nadam se da smo to postigli. Danas ćemo vas obavijestiti o svemu.

U 2026. ćemo imati povećanje penzija znatno veće nego što bi bilo sa trenutnim zakonom na snazi”, kazao je Delić.

Zahvalio se članovima Vlade i premijeru na radu i pronalasku sredstava.

“Želim da iskoristim priliku da se zahvalim članovima Vlade i premijeru jer smo radili na analizama i iznalaženju sredstava, dogovorili smo da Zakon o PIO sljedeće sedmice bude usvojen u finalnom tekstu koji smo usaglasili u ovim danima. Nije toliko bitno je li decembar ili januar, bitno je da će Zakon obuhvatiti isplatu januarske penzije u povećanom iznosu”.

Prvo usklađivanje zakona će biti u januaru 2026. godine,pišu Vijesti

“Prvo redovno usklađivanje zakona radi se u januaru, drugo u julu. Prvo bi trebalo da iznosi oko 11,6 posto, to su preliminarni podaci. Nadam se da će oni biti ovakvi. Drugo redovno usklađivanje je u julu i ono bi trebalo da iznosi oko 5,6 posto što je na kraju preko 17 posto povećanje penzija u 2026. godini”.

“Time bi Vlada ispoštovala sve zahtjeve penzionera, moram biti radostan i sretan jer smo pronašli sredstva i postigli kompromis”, kazao je Delić, prenosi N1.

“Minimalna penzija će sa sadašnjih 599 KM narasti na 700 KM. To je nedovoljno kada su penzije u pitanju, ali je više nego realno kada su budžetska izdvajanja u pitanju”.

