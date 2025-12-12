Premijerligaš krenuo po Bajraktarevića: Englezi žele bh. dragulja

Prema pisanju portala Transfermarkt.co.uk, klub iz Premier lige razmatra ponudu za mladog ofanzivca PSV-a i smatra ovaj potez ambiciočnom investicijom u budućnost.

Bajraktarević je u Eindhoven stigao prošle godine nakon što je impresionirao u MLS-u, a iako u PSV-u još uvijek nema veliku minutažu, njegov potencijal je itekako prepoznat.

U dosadašnjih 12 nastupa uspio je upisati dva gola i dvije asistencije, što je bilo dovoljno da privuče pažnju engleskog kluba,pišu Vijesti

Bournemouth već dulje vrijeme prati razvoj 20-godišnjeg krilnog igrača, a interes bi uskoro mogao prerasti u konkretnu ponudu.

Jasno je da u Engleskoj vjeruju da Bajraktarević ima kvalitet za najveću scenu.

Facebook komentari