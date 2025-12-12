Najzdraviji doručak: Lagan za pripremu i varenje

Naprav­ljena od kukuruzne krupice, palenta se priprema jednostavno i brzo. Budući da prirodno ne sadrži gluten, pogodna je za osobe koje imaju intoleranciju ili blagu osjetljivost na gluten. Bogata je mineralima kao što su fosfor, magnezijum, cink, kalijum, bakar, selen i mangan. Zbog niskog kaloričnog sastava često joj prednost daju oni koji žele smanjiti unos kalorija ili rade na regulaciji tjelesne težine

Priprema:

U oko dva decilitra vode dodaje se kašičica soli i malo ulja ili masti. Nakon što voda provri, sklanja se s vatre i u nju se umiješaju dvije i po kašike palente. Potrebno je samo nekoliko minuta kuhanja uz lagano miješanje da bi se zgusnula. Po ukusu se može obogatiti sirom, kiselom pavlakom, raznim sjemenkama, ajvarom ili preliti toplim mlijekom. Tradicionalno se miješa drvenom kašikom, jer se vjeruje da metal može izazvati blagu oksidaciju.

Redovno uvođenje palente u ishranu može imati blagotvoran učinak na probavu. Zbog svoje lagane teksture i lakoće varenja pomaže u održavanju urednog rada crijeva, pa se preporučuje da se jede barem jednom sedmično, prenosi Avaz.

