Koji vitamini i minerali najbolje djeluju zajedno

“Zajedničko djelovanje pojedinih vitamina i minerala može donijeti dodatne dobrobiti”, pojašnjavaju nutricionisti.

Nutricionistkinje i dijetetičarke istakle su šest parova dodataka ishrani koji su efikasniji zajedno.

Vitamin D i kalcijum

Dijetetičarka i nutricionistkinja Džuli Pejs objašnjava da vitamin D i kalcijum djeluju sinergijski jer vitamin D omogućava bolju apsorpciju kalcijuma u crijevima.

“Bez dovoljnog nivoa vitamina D tijelo ne može efikasno da iskoristi kalcijum, što je važno za održavanje zdravlja kostiju”, dodaje ona za “Health”.

Vitamin C i gvožđe

Dijetetičarka Erin Džouet navodi da vitamin C povećava sposobnost tijela da apsorbuje ne-hemsko gvožđe tako što povećava kiselost digestivnog trakta i podstiče pretvaranje gvožđa u oblik koji se lakše iskorišćava.

Adekvatni nivo gvožđa važan je za prenos kiseonika, metabolizam mišića i sprečavanje anemije uzrokovane njegovim nedostatkom.

Cink i vitamin A

Dijetetičarka Amanda Krou tvrdi da cink i vitamin A zajedno podržavaju imunološku funkciju.

Cink omogućava sintezu proteina koji veže retinol i aktivira enzime koji pretvaraju vitamin A u njegov aktivni oblik, dok nedostatak jednog nutrijenta često prati nedostatak drugog.

Omega-3 i vitamin E

Krouova objašnjava da su omega-3 masne kiseline sklone oksidaciji, a vitamin E pomaže u zaštiti tih masti i ćelijskih membrana, čime podržava njihove protivupalne i kardioprotektivne učinke.

Dodaje i da oba nutrijenta utiču na zgrušavanje krvi, pa osobe koje koriste antikoagulanse treba da potraže savjet ljekara prije uzimanja visokih doza.

Vitamin D i magnezijum

Nutricionistkinja Džesika Brantli-Lopez objašnjava da vitamin D podstiče efikasniji transport magnezijuma u tijelu, dok magnezijum povećava apsorpciju vitamina D i pomaže njegovoj aktivaciji.

Prema Džouetovoj, ova kombinacija stvara povratnu spregu koja podržava zdravlje kostiju, raspoloženje i imunološku funkciju.

Selen i jod

Džouetova je navela i dva minerala koji kada se uzimaju zajedno, daju bolji rezultat.

U pitanju su selen i jod. Ona naglašava da su selen i jod ključni za pravilnu regulaciju hormona štitne žlijezde, što je važno za metabolizam, tjelesnu težinu i raspoloženje.

Selen učestvuje u pretvaranju hormona T4 u njegov aktivni oblik T3, dok je jod potreban za samu izgradnju hormona, pa zajedničko djelovanje ovih minerala može podržati funkciju štitne žlijezde, prenosi N1.

