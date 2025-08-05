Savršeno pečeni krompiri: Tajna iskusnog britanskog kuhara

Poznati britanski kuhar James Martin u svojoj novoj kuharici Cheese otkrio je nekoliko jednostavnih, ali ključnih trikova za pripremu idealnih “roasties”. Prema njegovim riječima, tajna je u zagrijavanju pleha s maslacem, maslinovim uljem i goveđom mašću prije nego što se krompiri stave da se peku.

Martin objašnjava da vreli pleh odmah zapeče površinu krompira, započinjući proces hrskanja i sprječavajući upijanje previše masnoće. To znači da krompiri neće biti gnjecavi, masni niti grudvasti, nego će zadržati savršenu ravnotežu između hrskave spoljašnjosti i mekanog centra.

Recept za savršene parmezan pečene krompire leži u prokuhavanju u slanoj vodi koje traje tri do četiri minute. Nakon cijeđenja, krompiri se dobro protresu u cjediljki, korak koji je presudan jer stvara neravne i hrapave površine koje kasnije bolje hrskaju.

Dok se krompiri pripremaju, u pleh se stavlja goveđa mast, ulje i maslac, a zatim se sve zagrijava u rerni dok ne postane vrelo. Krompiri se dodaju tek kada je pleh dovoljno zagrijan i raspoređuju se tako da ne budu nagomilani. Pečenje traje oko 40–45 minuta, a kada su gotovi, posipaju se parmezanom i lagano pritiskaju kašikom radi dodatne teksture.

Nakon još desetak minuta u rerni, krompiri dobijaju savršenu zlatnu boju, neodoljivu hrskavost i bogat ukus. Martinov recept već je izazvao veliko interesovanje, a idealan je dodatak svakom prazničnom stolu, prenosi Radiosarajevo.

