Penzije u ovom dijelu BiH rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama?

Riječ je o redovnom usklađivanju penzija za oko 294.000 korisnika u Srpskoj, pojasnio je Milić.

Koliko je to u markama?

To znači da će, ako uzmemo za primjer minimalnu penziju od 330 KM, povećanje iznositi oko 20,6 KM. U prevodu, najniža penzija od januara će dostići iznos od 350,6 KM.

Kada govorimo o najnižoj penziji za staž od 40 i više godina, ona je u oktobru iznosila 656,55 KM, što znači da će od januara biti veća za 41 marku i iznosiće oko 697 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za oktobar bila 981 KM, piše ATV.

Ako na taj iznos dodamo najavljeno povećanje od 6,25 odsto, od januara će ona iznositi nešto više od 1.042 marke.

U ponedjeljak isplata novembarskih penzija

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 8. decembra, biće isplaćene penzije za novembar u ukupnom iznosu 168 miliona KM.

Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Usklađivanje penzija

Vlada Republike Srpske će početkom 2026. godine prateći makroekonomska kretanja, u skladu sa opredjeljenjem da podrži najstariju populaciju stanovništva, izvršiti redovno usklađivanje penzija te donijeti odluku o usklađivanju penzija.

Redovno usklađivanje penzija je izvršeno i početkom ove godine, a zatim je odlukom Vlade Srpske avgustovska penzija dodatno uvećana, a na godišnjem nivou je za isplatu potrebno oko dvije milijarde KM.

Od primjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju iz 2012. godine penzije su u Republici Srpskoj kroz 23 usklađivanja, od čega je 14 vanrednih i devet redovnih, uvećane za 50 odsto.

Ukupan broj korisnika Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) je 294.000, a prosječna penzija za puni staž osiguranja iznosi 981 KM ili 63,01 odsto prosječne plate u Republici Srpskoj.

Prema podacima Fonda PIO, starosne penzije u strukturi isplaćenih čine 64,23 odsto, porodične 23,83 odsto, a invalidske 11,89 odsto, dok su ostala prava 0,05 odsto ukupno isplaćenih penzija.

Penzije u Republici Srpskoj za narednu godinu trebalo bi da se povećaju za više od 6,5 odsto shodno zakonskom rješenju da se početkom svake godine usklađuju, tačnije povećavaju, srazmjerno procentu rasta prosječne plate i potrošačkih cijena na malo, izjavio je I predsjednik Udruženja penzionera Srpske Ratko Trifunović.

On je, nakon konsultacija o izradi republičkog budžeta za narednu godinu sa premijerom Srpske Savom Minićem, rekao da će se tačno povećanje znati nakon objave Republičkog zavoda za statistiku o prosječnoj plati i kretanju cijena sa stanjem na kraju ove godine.

“Nadamo se da će biti i sredstava za vanrednu intervenciju za povećanje penzija tokom iduće godine”, dodao je Trifunović.

On je naveo da je dogovoreno da Vlada Srpske finansira i banjsku rehabilitaciju za 6.000 penzionera, kao i tradicionalno prvenstvo u šahu koje Udruženje penzionera organizuje svake godine.

Facebook komentari