Odlazak u penziju 650 policajaca dodatni udar na sigurnosni sistem

Policijske agencije na državnom nivou, suočene s višegodišnjim problemom nedostatka kadrova, na proljeće iduće godine suočit će se s odlaskom u penziju dodatnih gotovo 650 pripadnika, što će definitivno ugroziti njihovu funkcionalnost.

Prema podacima “Avaza”, GPBiH, SIPA i DKPT BiH trenutno nedostaje više od 1.800 policajaca.

Strašan gubitak

Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, u skladu s važećom sistematizacijom kojom je predviđeno 955 radnih mjesta, nedostaje 235 radnika.

Granična policija BiH, prema novoj sistematizaciji radnih mjesta, treba imati 3.120 uposlenih, ali ih je manje za blizu 1.300, dok je u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH sistematizacijom predviđeno 1.150 pripadnika, a u njoj trenutno radi približno 800.

Dodatno, više od 650 državnih policajaca na proljeće 2026. godine, zbog navršenih 30 godina staža, odlazi u penziju.

– Naš motiv je da očuvamo funkcionalnost državnih agencija. Na proljeće ćemo situaciju u kojoj će više od 650 ljudi u jednom ili nekoliko dana biti penzionisano. To će dovesti do strašnog gubitka ljudstva, pa bismo došli u situaciju da bismo neke granične prelaze morali zatvarati zbog nedostatka službenika – kaže za “Avaz” Predrag Kojović, zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH, jedan od predlagača izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima BiH.

Predstavnički dom će predložene izmjene, kojima bi se državnim policajcima omogućilo da na lični zahtjev nastave raditi i nakon sticanja prava na penziju do 60. godine života, razmatrati na sjednici 12. decembra.

Iz Saveza sindikata policijskih organa BiH protive se njihovom usvajanju po hitnoj proceduri. Smatraju da će takvu pogodnost koristiti rukovodioci, dok policajci, zbog teškog materijalnog statusa u državnim agencijama, pa i uvjeta rada na nekim radnim mjestima, nemaju interes da nastave s radom.

– Tražimo da se iznađe način da ovo produženje radnog vijeka ne utiče na proces napredovanja, jer čin za policijskog službenika znači platu, a ako nema upražnjene pozicije, nema ni unapređenja. Imamo ljude koji su po 15 ili 16 godina u istom činu, za svoj rad su dobili ocjenu odličan za svaku od tih godina, a još imaju i određena priznanja. Ako ovi što su ispunili uslove za penziju ostaju da rade, onda nema upražnjavanja pozicija i ljudi ne napreduju, što djeluje demotivirajuće na operativni sastav – kaže predsjednik Sindikata SIPA-e Edin Kahrimanović.

