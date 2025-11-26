Penzioneri u ovom kantonu dobili 100 KM pomoći

Sredstva su obezbijeđena unutrašnjim preraspodjelama u okviru nadležnih ministarstava.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice osiguralo je 400.000 KM, dok je preostali iznos od 3.058.500 KM obezbijedilo Ministarstvo finansija ZDK.

Pravo na pomoć ostvaruju penzioneri koji primaju minimalnu penziju, kao i korisnici srazmjernih penzija čiji iznos ne dostiže nivo minimalne penzije u Federaciji BiH.

Federalni fond PIO/MIO izvršit će isplatu pomoći uz penziju za novembar, u skladu s dostavljenim sredstvima. prenosi Novi.

