Blanuša uzdrmao SNSD: Opozicija dobila zamah za 2026.

Tijesna i neuvjerljiva pobjeda Siniše Karana nad opozicionim kandidatom Brankom Blanušom ne donosi SNSD-u mnogo razloga za slavlje.

Naprotiv, rezultati pokazuju značajan pad podrške režimu, uprkos upotrebi kompletne institucionalne mašinerije i četiri puta više novca, protiv neorganizovane opozicije i do unazad mjesec dana potpuno nepoznatog protukandidata.

Debakli u Banjoj Luci i Bijeljini, neizvjesnost na Palama i u Prijedoru, te tijesna pobjeda u Trebinju, predstavljaju ozbiljan alarm za vlast u RS.

Očajna izlaznost, je nešto čime niti jedna strana ne može biti zadovoljna, ali SNSD ima više razloga za nezadovoljstvo, odnosno Milorad Dodik lično.

Predizborni slogan je glasio: “Za Dodika, Za Karana”. I sada je već jasno da Karan ne bi dobio bez Dodika, a i ono glasova što je dobio je poruka Dodiku koji je prije tri godine osvojio 300.000 glasova. Kao i slaba izlaznost, iako je Dodik pozvao građane u “odbranu i odsutnu” bitku za RS.

Uz sve to, veliko je pitanje da li bi pobjede Karana da volja građana nije, kako kaže Igor Crnadak, “nestala u SNSD-ovom Bermudskom trouglu Doboj – Zvornik – Laktaši”.

Posebno indikativne bile su reakcije analitičara naklonjenih SNSD-u na RTRS-u tokom izborne emisije. Toliko su bili zatečeni trendovima da su išli do apsurdnih tvrdnji da bi pobjeda Blanuše bila loša za opoziciju, da predsjednik RS ionako nema značajne ovlasti, pa čak i da je ključni problem RS-a razjedinjenost opozicije.

SNSD je iz izbora izašao ozbiljno ranjen, dok je opozicija pokazala da, uprkos slabim resursima, može izbaciti režim iz ravnoteže. Za sve iiznenađujući rezultat Blanuše, opozicionom bloku daje itekako vjetar u leđa za oktobar 2026. godine, pišu Vijesti.ba.

(24sata.info)

