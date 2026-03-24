Iranski general: Trump nakon poraza traži izlaz iz “ratne kaljuže”

U obraćanju u utorak, general Abdollahi je rekao da su, kako tvrdi, “zločinački američki i cionistički neprijatelji” pokrenuli žestok rat s ciljem razbijanja Irana.

Istakao je da su već prvog dana rata ubijeni vrhovni vođa Islamske revolucije ajatolah Sejid Ali Hamnei i nekoliko hrabrih komandanata oružanih snaga, te da je neprijatelj očekivao da će se država urušiti u roku od 48 sati bez vodstva i komandne strukture.

Prema njegovim riječima, “Božijom milošću” i uz, kako je naveo, “herojsko prisustvo iranskog naroda i napore oružanih snaga tokom proteklih 25 dana, neprijatelji – prvenstveno SAD – bili su prisiljeni na poraz, dok Iran napreduje ka konačnoj pobjedi”.

Dodao je da SAD sada pokušava pronaći način da se izvuče iz rata koji je sam pokrenuo.

Američki predsjednik Donald Trump, svjestan situacije na terenu i suočen s, kako je naveo, neuspjehom u ostvarivanju ciljeva, pribjegao je traženju pomoći od lidera određenih zemalja kako bi izašao iz sukoba, što je Abdollahi opisao kao veliku čast za iranski narod,pišu Vijesti

On je naglasio da, u ovom osjetljivom trenutku rata, iranske oružane snage ostaju odlučne u odbrani dostojanstva zemlje pod vodstvom ajatolaha Sejeda Mudžtebe Hamneija, te da će uz podršku naroda nastaviti borbu do potpune pobjede.

SAD i Izrael pokrenuli su, kako se navodi, opsežnu vojnu kampanju protiv Irana nakon atentata na ajatolaha Sejida Alija Hamneija, zajedno s nekoliko visokih vojnih komandanata i civila 28. februara.

Napadi su uključivali intenzivne zračne udare na vojne i civilne ciljeve širom Irana, uz značajne ljudske gubitke i veliku materijalnu štetu.

Kao odgovor, iranske oružane snage izvele su uzvratne operacije, gađajući američke i izraelske pozicije na okupiranim teritorijama i u regionalnim bazama talasima projektila i dronova.

