Teheranov plan za monetizaciju moreuza

Prema izvještajima međunarodnih medija, uključujući “Bloomberg” i “Lloyd’s List Intelligence”, Iran je počeo naplaćivati ​​tankerima za naftu siguran prolaz kroz Ormuski moreuz.

Iranski mediji poput državne novinske agencije “Mehr” i “Tabnaka” – povezane s Mosenom Rezeijem, višim vojnim savjetnikom novog iranskog vođe – prethodno su izvijestili da Teheran razmatra moreuz kao potencijalni izvor prihoda za Islamsku Republiku.

Izvještaji u vijestima navode da Iran naplaćuje oko dva miliona dolara po tankeru. Međutim, budući da američke sankcije sprečavaju Iran u sprovođenju međunarodnog bankarstva, ostaje nejasno koja se valuta koristi i ko u konačnici prima plaćanja.

Ranije je iransko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo da bi razne zemlje i naftne kompanije trebale direktno kontaktirati Teheran kako bi koordinisale siguran prolaz.

Novi vođa donosi nove odluke

Ideja monetizacije kontrole nad strateškim plovnim putem takođe se spominje u iranskim političkim komentarima. Dnevne novine “Javan” povezane s IRGC-om napisale su da je novi iranski vođa, Modžtaba Hamni, prvi predstavio taj koncept.

“Oživio je zaboravljenu istorijsku istinu u geopolitici Perzijskog zaliva”, napisale su novine u utorak, 24. marta.

U uvodniku pod naslovom “Ormuski moreuz: Iranova pobjednička karta u poslijeratnom poretku”, list “Javan” je tvrdio da bi plovni put trebao postati strateška poluga za Islamsku Republiku i “najvažniji fond za kompenzaciju iranskih gubitaka u ratu”.

Prema novinama, ovaj je okvir opisan u prvoj poruci Modžtabe Hamnija naciji.

Pod naslovom “Strateški paket za kompenzaciju gubitaka”, u uvodniku se navodi da Iranu sada treba sveobuhvatna, višeslojna doktrina kako bi se spriječilo zaobilaženje njegovih novih aranžmana. Porezi bi se, kako se navodi, temeljili na “prirodi tereta” i “stepenu saradnje između zemlje porijekla broda i agresora”.

“Javan” je procijenio da bi prema takvom okviru regionalne države morale platiti 50 dolara po barelu kako bi nadoknadile iranske gubitke i doprinijele naporima obnove.

Pristup zabranjen brodovima Izraela i SAD-a

Brodovima koji pripadaju Izraelu i Sjedinjenim Državama, dodaje se, bio bi zabranjen pristup moreuzu čak i pod drugom zastavom.

U odjeljku pod naslovom “Redefinisanje pregovora”, list navodi da izraelski i američki brodovi mogu koristiti plovni put samo ako se za svaki prolaz ukine jedna sankcija Iranu.

Argument se temelji na tvrdnji – koju iznose iranski komentatori – da međunarodno pravo dopušta državama da naplaćuju naknade kako bi osigurale sigurnost plovnih puteva pod svojom kontrolom.

S kontrolom nad nekoliko ostrva i strateških tačaka u Perzijskom zalivu te potpunom kontrolom sjeverne obale plovnog puta, Iran ima jedinstven strateški položaj, tvrdio je dnevnik povezan s IRGC-om,pišu Nezavisne

Zaključak lista: “Ovaj paket šalje jasnu poruku svim igračima unutar i izvan regije: era nametanja sankcija Iranu je završena, jer nijedna zemlja ne može besplatno imati koristi od sigurnosti Perzijskog zaliva.”

Ostaje neizvjesno hoće li Sjedinjene Države, regionalne države ili njihovi partneri u Južnoj Aziji prihvatiti Teheranov jednostrani okvir i ispuniti njegove zahtjeve, navodi “IranIntl”.

