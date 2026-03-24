Snijeg do metar visine? Ovo su područja koja će biti najteže pogođena

Građanima se savjetuje oprez, posebno onima koji planiraju putovanja kroz planinske krajeve.

Snijeg i otežani uslovi u planinskim predjelima

Brdsko-planinski dijelovi zemlje trebaju se pripremiti za ozbiljne količine snijega. Meteorolozi BH Meteo upozoravaju da bi u višim krajevima centralne Bosne i Krajine lokalno moglo pasti i do metar snijega. Posebno rizični biće planinski prevoji, gdje se očekuju otežani uslovi za saobraćaj.

Vozačima se savjetuje da ne kreću na put bez prijeke potrebe, a naročito da ne koriste vozila bez adekvatne zimske opreme. Vožnja sa ljetnim gumama u ovakvim uslovima može biti izuzetno opasna.

Kiša, susnježica i porast vodostaja

U nižim predjelima padavine će biti na granici kiše i snijega, u zavisnosti od nadmorske visine. Najmanja vjerovatnoća za formiranje snježnog pokrivača očekuje se u Posavini, Semberiji, kao i na jugu Hercegovine.

U ostatku zemlje, posebno u višim područjima, dominiraće susnježica i snijeg. Zbog obilnijih padavina širom zemlje, očekuje se i porast vodostaja rijeka, što može uzrokovati dodatne probleme u pojedinim područjima.

Promjena vremena zvanično nastupa od četvrtka (26.03.), kada počinje duži period nestabilnog vremena uz temperature ispod prosjeka. Prema trenutnim prognozama, hladnije i promjenjivo vrijeme zadržaće se i početkom aprila, čime se odgađa dolazak stabilnijih i toplijih proljetnih dana, prenosi Hayat.

