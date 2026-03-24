Emocije koje ruše tijelo bez upozorenja

Zamislite da vas snažan smijeh, radost ili ljutnja u sekundi obore s nogu. Upravo to doživljavaju osobe s katapleksijom – iznenadnim i kratkotrajnim gubitkom mišićnog tonusa izazvanim emocijama. Najčešće je povezana s narkolepsijom tipa 1 i nedostatkom oreksina, supstance koja reguliše budnost.

Napadi mogu biti blagi, poput spuštanja kapaka ili slabosti u koljenima, ali i potpuni, kada osoba padne na tlo – svjesna svega, ali bez mogućnosti pokreta. Traju kratko i spontano prolaze,piše Avaz

Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o “upadu” REM faze sna u budno stanje, kada mozak privremeno “isključi” mišiće. Osim fizičkih simptoma, stanje nosi i psihološki teret – mnogi izbjegavaju emocije iz straha od napada.

Iako nema lijeka, terapija, pravilne navike spavanja i podrška okoline mogu pomoći oboljelima da vode normalan život.

