Željeznice FBiH najavljuju brojne novitete: Linija do Zagreba, novi peroni u Sarajevu, digitalne karte…

Nakon uvođenja nove međunarodne linije Sarajevo – Ploče – Sarajevo, iz Željeznica Federacije BiH stižu novi konkretni potezi koji bi mogli označiti početak ozbiljnog razvoja željezničkog prometa u zemlji.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto podržava širenje putničkih linija te ističe da ovo može biti tek početak modernizacije željeznica. Naglasio je da, uz podršku obje entitetske vlade, željeznice mogu značajno unaprijediti kvalitetu života u BiH, posebno u okolici većih gradova poput Sarajeva, Mostara, Banje Luke, Tuzle, Zenice i Bihaća.

„U razgovorima sa Svjetskom bankom pripremam paket pomoći za Željeznice Federacije BiH kako bi se uložilo u sigurnost infrastrukture, digitalizaciju i veću učinkovitost unutarnjeg poslovanja jedne od najvećih kompanija u zemlji. Ne sumnjam da će Vlada FBiH prihvatiti ovaj aranžman“, izjavio je Forto.

Nova međunarodna linija Sarajevo – Ploče prometuje vikendom kao produžetak postojeće relacije Sarajevo – Čapljina, potvrđujući veliku potražnju iz ljetne sezone i omogućujući građanima pouzdanu željezničku vezu s Jadranom tijekom većeg dijela godine.

U suradnji s kantonalnim i općinskim vlastima, Željeznice FBiH pokrenule su izradu projektne dokumentacije za modernizaciju perona i stajališta na 18 lokacija (među njima Buća Potok, Alipašin Most, Ilidža i Hadžići). Fokus je na unaprjeđenju gradskog i prigradskog prometa – boljem pristupu, sigurnijim peronima i bržem povezivanju prigradskih naselja s gradskim središtima.

Također je u pripremi novi centralizirani sustav prodaje i distribucije karata, koji će omogućiti kupnju putem interneta, mobilne aplikacije i partnerskih prodajnih mjesta. Cilj je smanjiti gužve, ubrzati proces kupnje te omogućiti praćenje putničkih tokova u stvarnom vremenu.

Nove linije

Planirano je i intenziviranje turističkih linija: ruta Sarajevo – Vareš, proširenje unskog pravca Martin Brod – Bihać – Bosanska Krupa kroz Nacionalni park Una, te nova panoramska linija Sarajevo – Konjic – Jablanica – Mostar. Željeznica tako postaje važan alat za razvoj domaćeg turizma.

U suradnji s HŽ Putničkim prijevozom, planira se uspostava direktne linije Sarajevo – Zagreb – Sarajevo do kraja 2026. godine (u početku vikendom), što će biti značajan korak prema boljoj integraciji BiH u europsku željezničku mrežu.

Nakon više od tri desetljeća, ponovno je uspostavljen željeznički prijevoz nafte na dionici Ploče – Blažuj, čime se osigurava sigurniji i održiviji lanac opskrbe. Unutar poduzeća Željeznice FBiH usvojen je i novi Pravilnik o radu te sistematizacija radnih mjesta, što doprinosi profesionalizaciji i većoj učinkovitosti poslovanja, priopćilo je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, prenosi Financa.ba

