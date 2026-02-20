BiH

Vlada FBiH odobrila usklađivanje penzija u iznosu od 11,26 posto

Objavljeno prije 1 sat

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj telefonskoj sjednici donijela je odluku o usklađivanju penzija u iznosu od 11,26 posto, na visinu penzije isplaćenu za decembar 2025. godine, a koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Ovom odlukom izvršeno je prvo usklađivanje penzija u 2026. godini i to u dva dijela, na način da je akontativno usklađivanje penzija izvršeno u januaru 2026. godine u visini od 11,2 posto, a dodatno usklađivanje penzija, izvršit će se u skladu sa Odlukom u visini od 0,06 posto, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kako obrazlaže predlagač, u skladu sa objavljenim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, na dan 15. februara 2026. godine, prosječna bruto plata u Federaciji BiH je za period I-XI 2025. godine, u odnosu na I-XI 2024. godine, povećana za 16,3 posto, dok je za isti period indeks potrošačkih cijena (CPI) rastao po stopi od 3,7 posto.

U skladu sa ovim objavljenim podacima, a prema formuli za redovno usklađivanje penzija, koja je zbir 60 posto stope rasta prosječne bruto plaće i 40 posto stopa rasta CPI, stopa konačnog usklađivanja penzija počev od 1. januara 2026. godine iznosi 11,26 posto, prenosi Novi.


