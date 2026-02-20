“Iznenađujuća” država u kojoj je 87% beba rođeno van braka

U mnogim dijelovima svijeta danas, na rodnom listu bebe podjednako su navedeni nevjenčani i vjenčani roditelji. Novi podaci koje je prikupila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj pokazuju da se, u prosjeku, blizu 43% porođaja u zemljama članicama Evropske unije sada događa izvan braka, u poređenju sa samo 7% u 1970. godini. Gdje je, dakle, ova promjena najjača i šta nam ona zapravo govori o modernom porodičnom životu?Latinska Amerika na vrhu rang liste

Na samom vrhu nove rang-liste je, možda iznenađujuće s obzirom na veliki procenat katoličkog stanovništva, Kolumbija, država u kojoj je 87% beba rođeno van braka. Odmah iza nje su Čile sa 78,1%, Kostarika sa 74% i Meksiko sa 73,7%,navedeno je u izvještaju OECD-ove baza podataka o porodicama,piše N1

U većem dijelu Latinske Amerike, zajednički život bez vjenčanja je društveno prihvaćen generacijama. Parovi koji žive u vanbračnoj zajednici često imaju mnoga ista prava kao i bračni parovi, a dugogodišnja nejednakost je učinila pristup advokatima, sudovima i formalnoj registraciji nejednakim. Vremenom je ta mješavina kulture i institucija učinila ceremoniju vjenčanja manje centralnom od samog partnerstva.

U svakodnevnom životu, to se pokazuje na vrlo konkretne načine. Školski obrasci, papirologija zdravstvenog osiguranja i pravila nasljeđivanja sve više moraju uzeti u obzir roditelje koji dijele dom i djecu, ali ne i vjenčani list.Nordijske zemlje slijede drugačiji model

Nekoliko nordijskih i zapadnoevropskih zemalja sada također bilježi većinu rođenja izvan braka. Island bilježi 69,4%, Norveška 61,2%, Francuska 58,5% i Švedska 57,5%.

Ovdje priča izgleda malo drugačije. Snažne države blagostanja i univerzalni dječji dodaci pomažu u osiguravanju zaštite djece bez obzira na to da li se njihovi roditelji vjenčaju. Parovi koji žive u vanbračnoj zajednici često imaju pravno priznanje koje je blizu braku, tako da vezivanje postaje više lični ili simboličan izbor nego strategija ekonomskog preživljavanja.

U praksi, to znači da će dijete rođeno od roditelja koji žive u vanbračnoj zajednici u Stockholmu ili Reykjaviku vjerovatno odrasti s istim pristupom vrtiću, zdravstvenoj zaštiti i roditeljskom odsustvu kao i dijete čiji su roditelji održali veliko vjenčanje.

Istočna Azija i istočni Mediteran drže liniju

Na drugom kraju spektra nalaze se zemlje u kojima brak i dalje usko ograničava rađanje djece. Japan ima najniži zabilježeni udio u novim podacima sa 2,4% rođenih izvan braka. Južna Koreja ima 4,7%, Turska 3,1%, Izrael 8,6% i Grčka 9,7%.

U ovim društvima, vjerske tradicije, snažna porodična očekivanja i pravni okviri idu u istom smjeru. Rađanje djeteta se i dalje široko shvata kao nešto što se dešava unutar formalne zajednice. Društvena stigma i ograničena podrška samohranim roditeljima čine vanbračne porođaje rijetkim, čak i dok stopa brakova polako opada, a mladi odrasli odgađaju partnerstvo.

Tiha normalizacija

Između ovih krajnosti nalaze se zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Austrije, gdje se četiri od deset beba rađa izvan braka.

Istraživači primjećuju da porast broja vanbračnih rođenja ne znači automatski da više djece odrasta samo s jednim roditeljem. OECD-ova vlastita napomena o pokazateljima naglašava da razlike u ovim udjelima „ne odražavaju nužno razlike u udjelu djece rođene od majki koje nisu u partnerstvu“ jer se mnoge bebe rađaju od parova koji žive u vanbračnoj zajednici.

Drugim riječima, statistika uglavnom bilježi koliko često se parovi vjenčaju prije nego što postanu roditelji, a ne da li djeca žive u domovima s oba roditelja. Tu nijansu je lako previdjeti kada su naslovne brojke toliko upečatljive,piše N1

Zašto su brojevi važni

Za kreatore politika, ovi trendovi nisu samo društvene zanimljivosti. Oni oblikuju potražnju za brigom o djeci, stanovanjem i socijalnom pomoći, te utiču na to kako su dizajnirani poreski sistemi i pravila o roditeljskom odsustvu. Kancelarija koja i dalje pretpostavlja jednog oženjenog hranitelja porodice i jednog supružnika koji ostaje kod kuće teško će opsluživati ​​svijet u kojem su mnogi roditelji neoženjeni, žive u vanbračnoj zajednici ili sami odgajaju djecu.

Za porodice, brojke ukazuju na šire pitanje. Da li su zakoni i usluge izgrađeni oko jednog ideala porodice ili oko realnosti kako ljudi danas zapravo žive i brinu o djeci.

Novi podaci OECD-a u velikoj mjeri ukazuju na to da se porodični život diverzifikuje, a ne urušava. Ključni izazov sada je osigurati da svako dijete, bez obzira na bračni status roditelja, može odrastati u stabilnom i dobro podržanom domu.

