Objavljena prognoza do 5. marta: Bit će i minusa i kiše, ali i sunca i 15 stepeni

Kako navode, u narednih sedam dana u Bosni i Hercegovini će za februar jutarnje temperature zraka biti blago više od uobičajenih, uz slab mraz u centralnim područjima.

U popodnevnim satima preovladavaće iznadprosječno toplo. Za danas je izgledna kiša, koja bi u pojedinim dijelovima zemlje mogla biti intenzivija. Na planinama snijeg. U subotu se u Bosni u jutarnjim satima očekuje slab snijeg. Od nedjelje stabilno uz sunčane intervale. Više sunčanih sati u južnim područjima.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između -3°C i 3°C u Bosni, u Hercegovini od 1°C do 5°C. Najviše dnevne temperature između 2°C i 7°C u Bosni, na području Hercegovine od 8°C do 13°C. Temperature zraka tokom sljedeće sedmice će biti u laganom porastu.

U periodu od 26. februara do 3. marta preovladavaće većinom stabilno vrijeme. Jedino u periodu od 28. februara na 1. mart očekuje se kiša u nižim i snijeg u višim područjima. Jutarnje temperature variraće uglavnom između 1°C i 5°C u Bosni do 8°C u Hercegovini, najviše dnevne između 8°C i 12°C u Bosni do 15°C u Hercegovini, prenosi Novi.

Facebook komentari