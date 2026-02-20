Već imate ovo piće u frižideru: Moglo bi pomoći u sprečavanju raka debelog crijeva

Nalaz iz januara 2026. godine naveo je istraživače da hitno traže strategije prevencije. Jedna velika studija u Velikoj Britaniji nudi potencijalni smjer: praćenjem preko 542.000 žena tokom 16 godina, istraživači su otkrili da konzumiranje dodatne čaše mlijeka dnevno korelira sa smanjenjem rizika od raka debelog crijeva za 17 posto.

Studija provedena u Velikoj Britaniji, koju je predvodila dr. Keren Papier sa Univerziteta u Oxfordu, a objavljena je u časopisu Nature Communications u januaru 2025. godine, analizirala je podatke o ishrani iz studije Million Women, najvećeg istraživanja do danas o tome kako su izbori hrane povezani s rizikom od raka debelog crijeva.

Nalaz je bio specifičan: 300 miligrama kalcija dnevno koreliralo je sa 17 posto nižim rizikom. To je količina u velikoj čaši mlijeka, šolji soka od narandže obogaćenog vitaminom D ili porciji lisnatog povrća s bademima. Izvor nije bio važan. Mliječni proizvodi, napitci na biljnoj bazi, povrće i hljeb obogaćeni vitaminom D pokazali su slične zaštitne efekte, što sugeriše da sam kalcij potiče korist.

Kako kalcij može zaštititi crijeva

Unutar crijeva, kalcij se veže sa žučnim kiselinama i slobodnim masnim kiselinama, formirajući inertne spojeve koji smanjuju oštećenje sluznice debelog crijeva. Zamislite to kao neutralizirajuće tvari koje bi inače iritirale ćelije i potencijalno izazvale mutacije koje dovode do raka.

Bonus video:

Studija je također potvrdila šta povećava rizik. Dodatnih 20 grama alkohola dnevno – jedna velika čaša vina – povećalo je rizik za 15 posto. 30 grama više crvenog ili prerađenog mesa (otprilike 30 grama) dnevno povećalo je rizik za 8 posto. Obrazac je jasan: ono što redovno konzumirate oblikuje vaš rizik tokom vremena.

Šta studija može, a šta ne može dokazati

Ovo je bila opservacijska studija, a ne kontrolirani eksperiment. Istraživači su pratili ishranu učesnika i pratili ko je obolio od raka, ali nisu svrstali ljude u ishranu bogatu ili siromašnu kalcijem. To znači da studija identificira veze bez dokazivanja da kalcij direktno sprječava rak.

Drugi faktori bi mogli objasniti ovaj obrazac. Ljudi koji redovno piju mlijeko mogu također više vježbati, izbjegavati pušenje ili održavati zdraviju tjelesnu težinu. Istraživači su prilagodili mnoge od ovih varijabli, ali opservacijske studije uvijek nose ograničenja.

Ipak, nalazi se poklapaju s prethodnim istraživanjima koja povezuju kalcij s nižim rizikom od raka debelog crijeva. Obim ove studije – preko pola miliona učesnika praćenih skoro dvije decenije – otežava odbacivanje ove korelacije. Za Amerikance koji prate porast stope među mlađim odraslim osobama, dokazi ukazuju na to da unos kalcija može pomoći u smanjenju rizika.

Zašto obraćati pažnju

Izvještaj JAMA iz januara 2026. promijenio je pravila igre. Rak debelog crijeva više nije prvenstveno bolest starijih osoba. Sada ubija više ljudi mlađih od 50 godina nego rak dojke , melanom ili bilo koja druga maligna bolest u toj starosnoj grupi.

Doktori ne razumiju u potpunosti zašto. Ishrana, gojaznost i sjedilački način života vjerovatno doprinose tome. Prerađena hrana, konzumacija alkohola i smanjenje fizičke aktivnosti su u korelaciji sa porastom stope. Faktori okoline mogu igrati ulogu, ali tačna kombinacija ostaje nejasna.

Ono što je jasno: samo skrining neće riješiti ovaj problem. Američko društvo za borbu protiv raka snizilo je preporučenu dob za kolonoskopiju sa 50 na 45 godina, ali mnogi mladi odrasli u potpunosti preskaču skrining. Strategije prevencije koje smanjuju rizik prije nego što se rak razvije postale su hitne.

Čaša mlijeka te neće spasiti; ali bi mogla pomoći

Studija o kalcijumu provedena u Velikoj Britaniji ne nudi garancije, a nijedna promjena u ishrani ne sprječava rak. Ali kod bolesti koja se širi brže nego što je iko predvidio, smanjenje rizika od 17 posto korištenjem lako dostupnog nutrijenta vrijedi razmotriti.

Hrana bogata kalcijem je dostupna: mlijeko, obogaćeni biljni napitci, lisnato povrće, jogurt, sir, tofu, bademi. Ne trebaju vam skupi dodaci prehrani ili posebne dijete, samo dosljedan unos nečega što većina kuhinja već sadrži.

Za mlade Amerikance koji posmatraju kako njihovi vršnjaci dobijaju dijagnoze koje su bile rijetke prije 65. godine, podaci nude nešto konkretno: dokaz da jednostavni, dostupni izbori mogu promijeniti izglede. To nije sigurnost, niti je zaštita. Ali trenutno, promjena izgleda je važnija nego prije godinu dana.

Facebook komentari