“Rat je gotov, predajte oružje”

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da je rat u Gazi završen te da očekuje da će Hamas predati svoje oružje.

Govoreći na prvom sastanku Vijeća za mir u Washingtonu, Trump je rekao da je “rat u Gazi završen”, ali da “mali plamenovi” ostaju. ” Hamas će, mislim, predati oružje , kao što je obećao. Ako to ne učine, suočit će se s vrlo snažnim odgovorom . Oni to ne žele”, rekao je Trump, prema NBC Newsu.

Izjavio je da je Hamas odigrao značajnu ulogu u nastojanjima da se pronađu tijela izraelskih talaca u Gazi te rekao da su Sjedinjene Države predane tome da Gaza postane stabilan i dobro upravljan teritorij.

Trump je , kako javlja Al Jazeera, ocijenio da slanje američkih trupa u Gazu radi uništenja Hamasa nije bilo potrebno, dodajući da “svijet sada čeka Hamas” te da je ta organizacija “jedina prepreka” daljnjem napretku.

Netanjahu: Neće biti obnove Pojasa Gaze bez demilitarizacije i razoružanja Hamasa

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je danas da neće biti obnove Pojasa Gaze bez demilitarizacije tog područja i razoružanja Hamasa.

Tijekom govora na svečanosti dodjele diploma izraelskim časnicima, Netanyahu je rekao da se Sjedinjene Države slažu sa stavom Izraela da se Hamas mora razoružati i da Gaza mora biti demilitarizirana prije nego što može započeti obnova razorenog područja, izvještava CNN.

