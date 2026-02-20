Trump i FIFA najavili 75 miliona dolara za nogomet u Gazi: “Doći će im veliki nogometaši”

Trump je rekao da će FIFA pomoći u prikupljanju 75 miliona dolara za projekte vezane za nogomet u Gazi, uključujući nove terene i dolaske istaknutih svjetskih igrača.

“Drago mi je objaviti da će FIFA pomoći u prikupljanju ukupno 75 miliona dolara za projekte u Gazi. Mislim da su oni vezani za nogomet, gdje će urediti terene i dovesti najveće svjetske zvijezde, ljude koji su veće zvijezde od vas i mene. Gianni, mrzim to reći, znaš. Upoznao sam jednu od vaših velikih zvijezda koja je došla u Bijelu kuću, kao što znate, moj sin je bio jako uzbuđen. To su sjajni ljudi. To su sjajni ljudi, a Gianni će dovesti zvijezde u ovo područje. I oni su zaista poznati, ljudi u Gazi poznaju svakog od njih, zar ne”, kaže Trump.

Tokom sastanka, Trump je pohvalio predsjednika FIFA-e Giannija Infantina što mu je dodijelio prvu FIFA-inu nagradu za mir nakon što nije uspio osigurati Nobelovu nagradu za mir, nazvavši taj gest “vrlo pametnim”.

Također je čestitao FIFA-i na rekordnoj prodaji ulaznica za Svjetsko prvenstvo, rekavši da je organizacija “oborila svaki pojedinačni rekord po broju ulaznica u historiji nogometa”.

Infantino je rekao da FIFA ulazi u “pravo partnerstvo” s Odborom za mir, rekavši prisutnima da obnova Gaze zahtijeva vraćanje “emocija, nade i povjerenja”, ne samo infrastrukture. Rekao je da bi nogomet mogao igrati ulogu u podršci mirovnim naporima, prenosi Klix.

