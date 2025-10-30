Ponovo pao Prijedlog budžeta BiH, nije bilo većine!

Za prijedlog nije bilo dovoljno glasova iz RS.

Predstavnički dom je nakon burne rasprave na hitnoj sjednici odbacio amandmane SNSD-a na Prijedloga zakona o Budžetu institucija, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Nije bilo opšte većine za amandmane SNSD-a, pa je na glasanje stavljen Prijedlog zakona o budžetu u drugom čitanju sa amandmanima koji su postali sastavni dio, a meðu kojima je i onaj Trojke o naknadi od 1800 KM za zaposlene u institucijama.

U drugom čitanju ni taj prijedlog nije prošao jer nije bilo entitetske većine.

Odmah nakon toga otvorena je 33. hitna sjednica.

Naime, SNSD je podnio pet amandmana, meðu kojima je i naknada za zaposlene u institucijama BiH od 1000 KM.

Ministar finansija BiH Srđan Amidžić rekao je da je neprovodiv amandman Trojke da to bude 1.800 KM po zaposlenom, jer nema dovoljno novca za njegovo provoðenje.

“Kako ćete 63 miliona i 126 hiljada KM zgurati u 47 miliona i 115 hiljada KM moje su na stavci budžetska rezerva. Ja sam svašta vidio, ali ovo nikad. Jedini način kako ovo može da se učini zakonito, jeste da se uradi preko stavke budžetska rezerva. To je 47 miliona i 115 hiljada. Ako želimo da stvarno ponognemo radnicima, hajmo to uraditi po zakonu”, rekao je Amidžić.

Replicirao mu je zastupnik Predrag Kojović te rekao da ako ne može da naðe sredstva, da se povuče s pozicije ministra i da na to mjesto doðe neko ko može,pišu Vijesti

Naime, zastupnici stranaka Trojke (SDP, NiP, NS) su pripremili amandman na prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine prema kojem bi, ako bi bio usvojen, uposlenici institucija BiH dobili jednokratnu uplatu od 1.800 KM.

