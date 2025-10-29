BiH

U toku velika akcija MUP-a TK-a zbog sumnje na dječiju prostituciju, umiješani i policajci

4.0K  
Objavljeno prije 40 minuta

Na području Tuzlanskog kantona u toku je velika policijska akcija koju provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, a po nalogu Kantonalnog tužilaštva.

Akcija se odnosi na sumnje u krivična djela povezana s dječijom prostitucijom, a pretresi su izvršeni na više lokacija.

Kako saznaje Federalna televizija, u slučaj su navodno umiješani i pojedini pripadnici policije. Više informacija očekuje se tokom dana.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh