U toku velika akcija MUP-a TK-a zbog sumnje na dječiju prostituciju, umiješani i policajci

Akcija se odnosi na sumnje u krivična djela povezana s dječijom prostitucijom, a pretresi su izvršeni na više lokacija.
Kako saznaje Federalna televizija, u slučaj su navodno umiješani i pojedini pripadnici policije. Više informacija očekuje se tokom dana.
Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i
ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore
komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog
izražavanja. Portal Haber.ba zadržava
pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja -
Više o Uslovima korištenja...