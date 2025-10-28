Kristijan Šmit odlazi iz Bosne i Hercegovine

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) završio je karijeru u našoj državi.

Kako je potvrđeno za Politicki.ba, on će napustiti ovu dužnost.

– Neće se to desiti odmah, da ne bi bilo očigledno, ali Šmit je prošlost – kaže jedan od diplomatskih izvora Politicki.ba.

Drugi precizira da se odlazak očekuje u prvoj polovini naredne godine. Sagovornici Politicki.ba navode i da to ne znači gašenje Ureda visokog predstavnika, kao ni Bonskih ovlasti. One ostaju, ali kao krajnje sredstvo. Tako je za sada!

U međuvremenu, izabrat će se novi visoki predstavnik, koji mora imati odobrenje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija! I to je – za sada – plan. Vašingtona.

Planu se, za sada, posebno protive Njemačka i Velika Britanija. Zvanični London, a naročito Berlin, upozoravaju da bi provođenje tog “dila” bilo katastrofalno po dosadašnju politiku međunarodne zajednice. I to ne samo u BiH. Novi visoki predstavnik, po mjeri Milorada Dodika, ne bi imao nikakav autoritet.

