Do Jadrana za manje od 20 minuta: Cesta koja život znači za jugoistok Hercegovine, a činila se kao nemoguća misija

Od Ravnog do Slanog i Dubrovačkog primorja za manje od 20 minuta nekada se činilo kao nemoguća misija, no realizacija kapitalnog projekta gradnje i modernizacije cestovnog pravca koji jugoistok Hercegovine povezuje s južnom Dalmacijom omogućuje značajno podizanje razine prometne uvezanosti.

Otvaranje prometnice Zavala – Orahov Do – granica Republike Hrvatske u dužini od 10 km, a za koju je na temelju prethodno donesene odluke Vlade Republike Hrvatske ranije potpisan ugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Općine Ravno, kojim su osigurana gotovo 7,3 milijuna eura za realizaciju projekta, bilo je prilika za dodatno naglasiti značaj ceste za ovu općinu, ali i prostor jugoistoka BiH općenito, piše Večernji list.

Na otvaranju su bili brojni visoki dužnosnici, među ostalima i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, prvi zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamenta FBiH Dragan Čović, zastupnica u Zastupničkomu domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović, ministrica prometa i veza FBiH Andrijana Katić, predsjednica Vlade HNŽ-a Marija Buhač, potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH Branko Bačić, ministar mora, prometa i infrastrukture RH Oleg Butković, zastupnica u Europskomu parlamentu Željana Zovko te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Vrpcu su u znak puštanja u promet nove ceste zajednički presjekli ministrica Katić i ministar Butković.

Ministrica Katić navela je kako ova prometnica donosi višestruke koristi za cijelu Federaciju, počevši od ekonomskog aspekta, preko turističkih potencijala pa do demografije.

Zahvalila je Vladi Republike Hrvatske, ministru mora, prometa i infrastrukture Butkoviću, čiji je doprinos, kako je navela, bio velik, a čestitke je uputila i Općini Ravno i njezinoj administraciji, koja je pokazala da može iznijeti velike projekte. Idući projekt koji se realizira, dodala je, magistralna je cesta Ravno – Hutovo, koja se spaja na magistralnu cestu Stolac – Neum.

Facebook komentari