Uprkos poskupljenju ne jenjava interes: Planuli novogodišnji aranžmani od Andaluzije do Maroka

Objavljeno prije 14 minuta

Velika zainteresovanost za brojne evropske metropole, kažu iz agencija

Novogodišnji praznici za građane dubljeg džepa prilika su za kratkotrajni predah i putovanje na neku od atraktivnih destinacija izvan BiH.

Kako su 1. i 2. januar neradni dani, koji dolaze u četvrtak i u petak, mnogi će imati priliku za svojevrsni mini odmor, a među njima je nemali broj onih koji će Novu godinu dočekati na popularnim odredištima u Evropi, pa i dalje.

Egzotične destinacije
– Velika je zainteresiranost građana, a u našoj novogodišnjoj ponudi imamo evropske metropole, Pariz, Rim, Prag, Barselona, Beč, Budimpešta, Venecija, Milano i neizostavan Istanbul, koji je u više termina s najvećom potražnjom. Što se tiče egzotičnih destinacija, to su Dubai i Maldivi – kaže za „Avaz“ Adin Ćišić iz turističke agencije „Sol Azur“.

Svakako je, navodi, veći interes za evropskim destinacijama, zbog same blizine, ali i dužine praznika.

– Uglavnom, građani planiraju putovanja od tri do četiri noći i obično se opredjeljuju za evropske gradove – govori on.

Premda su novogodišnji aranžmani nešto skuplji u odnosu na prošlu godinu, budući da su hoteli u tom najtraženijem periodu tokom godine podigli cijene, to nije znatno utjecalo na potražnju.

Velika popunjenost
– Novogodišnji aranžmani su za desetak posto skuplji u odnosu na prošlogodišnje. Što se tiče brojki, lanjska godina je bila nešto bolja, ali je i ove popunjenost izuzetno velika – ističe Ćišić.

Iz turističke agencije „Relax tours“ naglašavaju da je veliko zanimanje za novogodišnje aranžmane krenulo već u septembru.

– Popunjavamo posljednja mjesta što se tiče Istanbula, a u ponudi smo imali Maroko, Andaluziju i Dubai koja smo popunili. Istanbul je, definitivno, varijanta za sve one koji su htjeli kraći aranžman u opuštenijoj varijanti, a oni koji su tražili sadržajniju ponudu birali su Maroko i Andaluziju, dok je Dubai prilika za one koji su željeli luksuzniji doček – objasnili su nam iz ove agencije.

Cijene aranžmana
Cijena prosječnog aranžmana avionom na neku od evropskih destinacija kreće se u rasponu od 900 do 1.500 KM. Sedmodnevni aranžman na bazi polupansiona u Andaluziju košta blizu 1.800 KM, a za Dubai gotovo 3.000 KM.


