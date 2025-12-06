Uprkos poskupljenju ne jenjava interes: Planuli novogodišnji aranžmani od Andaluzije do Maroka

Novogodišnji praznici za građane dubljeg džepa prilika su za kratkotrajni predah i putovanje na neku od atraktivnih destinacija izvan BiH.

Kako su 1. i 2. januar neradni dani, koji dolaze u četvrtak i u petak, mnogi će imati priliku za svojevrsni mini odmor, a među njima je nemali broj onih koji će Novu godinu dočekati na popularnim odredištima u Evropi, pa i dalje.

Egzotične destinacije

– Velika je zainteresiranost građana, a u našoj novogodišnjoj ponudi imamo evropske metropole, Pariz, Rim, Prag, Barselona, Beč, Budimpešta, Venecija, Milano i neizostavan Istanbul, koji je u više termina s najvećom potražnjom. Što se tiče egzotičnih destinacija, to su Dubai i Maldivi – kaže za „Avaz“ Adin Ćišić iz turističke agencije „Sol Azur“.

Svakako je, navodi, veći interes za evropskim destinacijama, zbog same blizine, ali i dužine praznika.

– Uglavnom, građani planiraju putovanja od tri do četiri noći i obično se opredjeljuju za evropske gradove – govori on.

Premda su novogodišnji aranžmani nešto skuplji u odnosu na prošlu godinu, budući da su hoteli u tom najtraženijem periodu tokom godine podigli cijene, to nije znatno utjecalo na potražnju.

Velika popunjenost

– Novogodišnji aranžmani su za desetak posto skuplji u odnosu na prošlogodišnje. Što se tiče brojki, lanjska godina je bila nešto bolja, ali je i ove popunjenost izuzetno velika – ističe Ćišić.

Iz turističke agencije „Relax tours“ naglašavaju da je veliko zanimanje za novogodišnje aranžmane krenulo već u septembru.

– Popunjavamo posljednja mjesta što se tiče Istanbula, a u ponudi smo imali Maroko, Andaluziju i Dubai koja smo popunili. Istanbul je, definitivno, varijanta za sve one koji su htjeli kraći aranžman u opuštenijoj varijanti, a oni koji su tražili sadržajniju ponudu birali su Maroko i Andaluziju, dok je Dubai prilika za one koji su željeli luksuzniji doček – objasnili su nam iz ove agencije.

Cijene aranžmana

Cijena prosječnog aranžmana avionom na neku od evropskih destinacija kreće se u rasponu od 900 do 1.500 KM. Sedmodnevni aranžman na bazi polupansiona u Andaluziju košta blizu 1.800 KM, a za Dubai gotovo 3.000 KM.

