Upozorenje iz Brisela: NATO savez pomno prati pokušaje Rusije da utiče na unutrašnje procese u Bosni i Hercegovini i regionu…

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Shekerinska u razgovoru za Fenu kazala je da Alijansa pomno prati pokušaje Rusije da utiče na unutrašnje procese u Bosni i Hercegovini i regionu, naglašavajući da takve aktivnosti predstavljaju tipičan “ruski model djelovanja” koji se primjenjuje i u drugim zemljama te da je to dio njihovog hibridnog arsenala.

– Veoma pomno pratimo pokušaje zlonamjernog uticaja Rusije da se miješa u domaće i regionalne procese. Vidjeli smo kako ruske hibridne aktivnosti pokušavaju stvoriti podjele, iskoristiti dio secesionističke retorike i stvoriti dodatne rascjepe unutar naših društava i regije. Mi to pratimo. Pokušavamo podržati naše partnere u suočavanju s takvim uticajima. Naravno, to je tipično za ruski model djelovanja, koji je primjetan i među našim saveznicima. Ne radi se samo o zapadnom Balkanu, niti samo o partnerima, to je u velikoj mjeri dio njihovog hibridnog arsenala – upozorila je Shekerinska.

Posvećeni zapadnom Balkanu

Istakla je da NATO ostaje posvećen zapadnom Balkanu, jer je, kako je rekla, to regija od strateške važnosti za Alijansu, dodajući da imaju brojne saveznike iz regije, kao i partnere poput BiH.

Govoreći o odbrambenom sektoru BiH i modernizaciji Oružanih snaga BiH, zamjenica generalnog sekretara kazala je da NATO nastoji pružiti podršku u mnogim praktičnim pitanjima i oblastima, ali je, kako je istakla, ključno je da Oružane snage BiH dobiju održiva i snažnija finansijska sredstva.

– To znam iz svog iskustva kao ministrice odbrane. Ne možete očekivati da imate dobre oružane snage, propisno obučene, opremljene i spremne da vas podrže, a ponekad vas podržavaju u najtežim okolnostima, u civilnim vanrednim situacijama, ako u njih ne ulažete – naglasila je.

Napomenula je da je imala priliku razgovarati s odličnim oficirima i pripadnicima Oružanih snaga BiH, koji su, kaže, imali isti apel, jer u kriznim situacijama građani računaju na njihovu spremnost.

– Kada nastupi kriza, kada dođe do vanredne situacije, mi se oslanjamo na njih. Ali, ako im ne pomažemo, ako ne ulažemo u njih, oni neće biti spremni da odgovore – naglasila je.

Program DCB

Shekerinska je podsjetila i na program DCB, paket podrške NATO-a za partnere, kroz koji su obezbijedili vojnu opremu i specijalizirana vozila za OSBiH, napominjući da je to bio rezultat podrške Slovenije.

– Međutim, to mora biti praćeno povećanim i održivim finansiranjem vaših Oružanih snaga. Kao bivša ministrica, znam kakvi su izazovi i kakva su očekivanja od naših oružanih snaga i vjerujem da je sasvim opravdano očekivati da u njih ulažemo – smatra Shekerinska.

Na pitanje koju bi ključnu poruku poslala političkim liderima u BiH, kada su u pitanju stabilnost i reforme, kazala je da je pomalo oprezna kada su u pitanju takve vrste poruka.

– Sjećam kako je biti političar na nacionalnom nivou i, ponekad, kada čujete neke od ovih poruka, zvuče pomalo pokroviteljski, a to ne volim. Međutim, kao neko ko je prošao, ako ne iste, onda veoma slične teškoće, mogu reći iz svog iskustva da su politički kompromisi uvijek bolni i svi vjerujemo da nismo tretirani pravedno te da smo dali više od drugih. Politički kompromisi jesu bolni i rizični za političke karijere, ali do sada, iz onoga što sam vidjela, uvijek se isplate, jer donose veću sigurnost, veću predvidljivost i stvaraju prostor za naše građane da kažu da naredne godine neće brinuti o istom problemu – istakla je Shekerinska.

Na kraju, poručila je da građani od političara očekuju da naprave iskorake, a ne da ponavljaju iste priče, iste govore i iste probleme kao u posljednje tri decenije, dodajući da je to više njen savjet, a ne poruka.

