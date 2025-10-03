Snijeg zabijelio Bjelašnicu: Pogledajte prizore s bh. olimpijske ljepotice

Nakon što je jučer snijeg zabilježen na području Međustanice, bijele pahulje jutros su stigle i do najposjećenijeg dijela planine – Babinog Dola.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u jutarnjim satima na Bjelašnici je izmjerena temperatura od čak -7 stepeni Celzijusa. Ovaj podatak posebno privlači pažnju jer se radi o neuobičajeno niskim vrijednostima za početak oktobra.

Iako sloj snijega nije velik, prizori podsjećaju na pravi zimski ambijent.

Meteorolozi napominju da su niske temperature posljedica prodora hladne zračne mase, a u narednim danima očekuje se postepeni porast temperature. Ipak, Bjelašnica je još jednom potvrdila svoj status planine na kojoj zima uvijek dolazi ranije nego u ostatku zemlje.

Snježni prizori na olimpijskoj planini već sada nagovještavaju skorašnji početak zimske sezone, a mnogi ljubitelji skijanja nadaju se da će hladno vrijeme potrajati i donijeti dobre uslove za otvaranje ski-staza. prenosi Klix.

Facebook komentari