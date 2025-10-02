BiH

Poznata imena tragično stradalih mladića u Bugojnu: Dženaza će se obaviti sutra

5.5K  
Objavljeno prije 23 minute

Dženaza će polazi ispred džamije Poriče u 15.53 sati poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Gornji Alibegovići

Velika tuga potresla je građane Bugojna i okoline nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubile tri osobe.

Dženaza će se obaviti sutra, 3. oktobra, trojici mladića koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći u mjestu Čurčića Lug u blizini Bugojna jučer, 1. oktobra, oko 17.55 sati.

Dženaza će polazi ispred džamije Poriče u 15.53 sati poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Gornji Alibegovići.

Život u teškoj nesreći su izgubili: Anadin Zahidić, Šerif Čehaja i Amir Alibegović.

Vozač jednog od automobila koji je učestvovao u nesreći zadobio je tjelesne povrede i prevezen je na liječenje.

Saobraćaj je bio potpuno obustavljen na mjestu nesreće zbog uviđaja koji su obavljali policijski službenici sektora kriminalističke policije MUP-a SBK.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh