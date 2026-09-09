Olujno nevrijeme stiglo u BiH

Lokalni pljuskovi sa grmljavinom, iako kratkotrajni, donijeli su pad temperature, ali i ostavile posljedice po ulicama i putevima.

Јak vjetar i kiša pogodili su područje Prijedora i Kostajnice, ali i BanjalukeMračni, kišni oblaci nadvili su se nad gradom na Vrbasu, nakon čega je uslijedio jak pljusak praćen olujnim vjetrom. Olujno nevrijeme oborilo je drvo u banjalučkom naselju Borik, a na ulicama su formirane duge kolone vozila.Kako javlja naš dopisnik iz Banjaluke, nevrijeme je kratko trajala, a sada pada sitna kiša.

U Prijedoru je padao i led.

Protivgradna preventiva manjeg bh. entiteta ispalila je danas 82 rakete na gradonosne oblake na području Oštre Luke, Novog Grada, Kostajnice.

Žuti meteoalarm na snazi je za naredna 24 sata jer se danas i sutra očekuju jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom.

Zbog klizavih kolovoza smanjene vidljivosti, nadležne službe apeluju na sve vozače da maksimalno prilagode brzinu uslovima na putu i voze sa povećanim oprezom.

Danas je najtopliji dan ove sedmice ali i zadnji ovako topao na nivou čitave zemlje.

Od sutra postepeno zahlađenje najprije u Krajini, koje bi do kraja sedmice zahvatilo čitavu zemlju,pišu Vijesti

Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 °C, na jugu do 24 °C. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 °C.

U Sarajevu umjereno oblačno. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 27 °C.

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