Nesretna žena preklinjala policiju za pomoć, sat vremena kasnije suprug ju je ubio

U Slatini je jučer navečer ubijena žena. Policija je saopćila da je oko 22 sata muškarac oštrim predmetom usmrtio žensku osobu. Osumnjičeni je zatečen na mjestu događaja i odmah uhapšen, objavila je Policijska uprava virovitičko-podravska.

Uhapšeni muškarac priveden je u službene prostorije, gdje je nad njim započelo kriminalističko istraživanje. Postupak vodi dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u saradnji s policijskim službenicima Policijske uprave virovitičko-podravske.

Uviđaj trajao gotovo četiri sata

Uviđaj na mjestu događaja obavljen je od 2:13 do 5:51 sati. Nakon završenog uviđaja, tijelo preminule žene prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Virovitica.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio je provođenje vanrednog nadzora u Policijskoj stanici Slatina kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile teškom ubistvu žene.

U Slatinu će biti upućen stručni tim policijskih službenika koji će provjeriti cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku. Nadzor će obuhvatiti i postupanje iz jula ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i krivično prijavljen.

Posebno će se provjeravati postupanje policije po dojavi koju je zaprimila neposredno prije ubistva. Iz policije su najavili da će zaključke vanrednog nadzora objaviti nakon što stručni tim završi svoj rad.

Dnevnik.hr donosi nove detalje.

Pišu da slatinska policija danas nije željela pred kamere. I sami su se našli pod istragom unutrašnje kontrole koju im je poslalo Ravnateljstvo policije, i to zato što je osumnjičeni za ubistvo odranije poznat policiji, a žrtva je prije ubistva tražila njihovu pomoć.

– Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz jula ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.

Oglasio se i gradonačelnik

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad potvrdili su da je porodica bila u njihovom tretmanu te da su poduzimane mjere porodično-pravne zaštite.

– Nakon što stručni tim donese nalaz nadzora, zaključke ćemo pravovremeno objaviti javnosti – saopćili su iz Ravnateljstva policije.

Gradonačelnik Slatine Tomo Tomić izrazio je saučešće porodici ubijene žene.

– Želim izraziti sućut obitelji tragično preminule gospođe, stvarno jedan veliki, potresan događaj za grad Slatinu, koji je grad koji s okolicom broji 11 i pol tisuća stanovnika i gdje svi poznajemo jedni druge – rekao je gradonačelnik Slatine Tomo Tomić

– Ako išta se u ovoj državi ne bi smjelo događati niti tolerirati, to je nasilje, svaka vrsta nasilja, a posebno nasilje nad ženama – izjavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Iza žrtve je ostalo šestero djece.

– Grad Slatina će se svakako uključiti, bilo kakva pomoć da je potrebna obitelji, jer nije to mala obitelj – naglasio je gradonačelnik.

Motivi zločina još se utvrđuju.

Građani u šoku

Oglasili su se i građani te komšije ubijene žene.

– Trebalo bi se više poduzimati nekih mjera, možda zabrana, izaći na teren – poručila je Ema iz Slatine,piše Avaz

– Žena se trebala zaštititi, prema ženi se trebalo poduzeti, itekako – rekao je Drago iz Slatine.

Na pitanje jesu li žene danas sigurne u Hrvatskoj, građanka Slatine odgovorila je kratko: “Ne.”

– Sva sam se naježila – kazala je komšinica Zorka.

Vijest da je njihov 40-godišnji komšija oštrim predmetom usmrtio suprugu šokirala je, kaže, cijelu ulicu.

– Svakog bi iznenadilo – zaključila je.

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