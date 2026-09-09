Nestvaran prizor u Laktašima: Ljudi lopatama sklanjali led

Led koji je tokom poslijepodneva zasuo pojedine dijelove Laktaša nakupio se u tolikoj količini da su ga mještani lopatama sklanjali gotovo kao snijeg.

Snimak nevjerovatnih prizora objavio je BHMETEO.ba, navodeći da je pričinjena i materijalna šteta.

“Led se lopatao kao snijeg. Pričinjena je i šteta”, naveli su iz BHMETEO.ba uz video.

Nevrijeme koje je oko 17 sati zahvatilo Laktaše donijelo je obilnu kišu, grmljavinu, jak vjetar i led, a tokom večeri pojavile su se i prve informacije o posljedicama.

Kako je objavio ATV, nakon intenzivnih padavina voda je ušla u pojedine kuće, zbog čega su morali intervenisati vatrogasci.

Naselje Jakupovci ostalo je bez električne energije.

Raniji snimci koje je objavio BHMETEO.ba pokazivali su snažne padavine i led, ali tada još nije bilo zvaničnih informacija o materijalnoj šteti. O novim prizorima iz Laktaša Nezavisne su već izvještavale tokom poslijepodneva.

Nevrijeme zahvatilo i Banjaluku i Prijedor

Olujni sistem nije pogodio samo Laktaše. Jak vjetar i kiša zahvatili su i Banjaluku, Prijedor i Kostajnicu, dok je u Prijedoru takođe padao led.

U Banjaluci je olujni vjetar oborio drvo u naselju Borik, a obilna kiša i smanjena vidljivost napravili su probleme u saobraćaju.”Protivgradna preventiva Republike Srpske” tokom dana ispalila je 82 protivgradne rakete na gradonosne oblake na području Oštre Luke, Novog Grada i Kostajnice,pišu Vijesti

Koliko je promjena vremena bila nagla pokazuje i podatak da je u Banjaluci danas u 14 sati izmjereno čak 36 stepeni, dok su tokom poslijepodneva stigli pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar.

Prema prognozi, nestabilno vrijeme nastavlja se i sutra. U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, s kišom i pljuskovima na sjeverozapadu, dok će u Krajini dnevna temperatura pasti na između 16 i 22 stepena.

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