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Nestvaran prizor u Laktašima: Ljudi lopatama sklanjali led

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Objavljeno prije 1 sat

Novi snimci iz Laktaša najbolje pokazuju koliko je snažno bilo nevrijeme koje je danas, 9. septembra, pogodilo ovo područje.

Led koji je tokom poslijepodneva zasuo pojedine dijelove Laktaša nakupio se u tolikoj količini da su ga mještani lopatama sklanjali gotovo kao snijeg.

Snimak nevjerovatnih prizora objavio je BHMETEO.ba, navodeći da je pričinjena i materijalna šteta.

“Led se lopatao kao snijeg. Pričinjena je i šteta”, naveli su iz BHMETEO.ba uz video.

Nevrijeme koje je oko 17 sati zahvatilo Laktaše donijelo je obilnu kišu, grmljavinu, jak vjetar i led, a tokom večeri pojavile su se i prve informacije o posljedicama.

Kako je objavio ATV, nakon intenzivnih padavina voda je ušla u pojedine kuće, zbog čega su morali intervenisati vatrogasci.

Naselje Jakupovci ostalo je bez električne energije.

Raniji snimci koje je objavio BHMETEO.ba pokazivali su snažne padavine i led, ali tada još nije bilo zvaničnih informacija o materijalnoj šteti. O novim prizorima iz Laktaša Nezavisne su već izvještavale tokom poslijepodneva.

Nevrijeme zahvatilo i Banjaluku i Prijedor
Olujni sistem nije pogodio samo Laktaše. Jak vjetar i kiša zahvatili su i Banjaluku, Prijedor i Kostajnicu, dok je u Prijedoru takođe padao led.

U Banjaluci je olujni vjetar oborio drvo u naselju Borik, a obilna kiša i smanjena vidljivost napravili su probleme u saobraćaju.”Protivgradna preventiva Republike Srpske” tokom dana ispalila je 82 protivgradne rakete na gradonosne oblake na području Oštre Luke, Novog Grada i Kostajnice,pišu Vijesti

Koliko je promjena vremena bila nagla pokazuje i podatak da je u Banjaluci danas u 14 sati izmjereno čak 36 stepeni, dok su tokom poslijepodneva stigli pljuskovi, grmljavina i olujni vjetar.

Prema prognozi, nestabilno vrijeme nastavlja se i sutra. U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, s kišom i pljuskovima na sjeverozapadu, dok će u Krajini dnevna temperatura pasti na između 16 i 22 stepena.


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